В День города Санкт-Петербург 27 мая: открытки с любовью и короткие поздравления
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В День города Санкт-Петербург 27 мая: открытки с любовью и короткие поздравления

12:30:455/27/2021Фото: fresh-cards.ru
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Санкт-Петербург – город федерального значения Российской Федерации, центр Северо-Западного федерального округа, расположен на берегу Финского залива, в дельте впадающей в него реки Невы.

День города Санкт-Петербург

Санкт-Петербург — это город контрастов,
Здесь Эрмитаж, славный Невский проспект,
Множество улиц — красивых и разных,
Города лучше, прекраснее нет!

Всех петербуржцев — с Днем города! Лица
Пусть озаряют улыбки и смех,
Вновь расцветает вторая столица,
Ждет ее счастье, любовь и успех!

День города Санкт-Петербург

Город любви, мечты и надежд,
Где белые ночи тают,
Санкт-Петербург, тебя мой родной,
С днем города я поздравляю.

Желаю идти тебе сквозь века,
Столетий стирая грани,
Ласкает гранит пусть седая Нева,
Врываясь в небо мостами.

Адмиралтейского шпиля игла
Пусть небеса пронзает,
Расти тебе, город и процветать,
Любовью делиться с нами.

День города Санкт-Петербург

Петербург — загадка из загадок,
На Дворцовой площади ветра.
Образ твой томителен и сладок,
Как туманы над рекой Невой с утра.

Здесь своих героев Достоевский
Наделил нелегкою судьбой,
А сегодня мы идем на Невский,
Чтоб до темноты гулять толпой.

Петербург, таинственный красавец,
С днем рожденья, странный господин.
Русский, но немного иностранец,
В нашем сердце только ты один.

День города Санкт-Петербург

Питер милый отмечает
Праздник нынче, важный день,
Поздравляю, город-сказка,
Праздничный наряд одень.

Развивайся с каждым годом,
Город славный на Неве,
Процветания и счастья
Пожелаю я тебе.

День города Санкт-Петербург

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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