27 мая - День города Санкт-Петербург: завораживающие картинки и лучшие поздравления
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27 мая - День города Санкт-Петербург: завораживающие картинки и лучшие поздравления

11:40:465/27/2021Фото: pixabay.com
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Для жителей Санкт-Петербурга День города – один из самых главных праздников. Традиционно 27 мая в 2021 году состоятся массовые мероприятия.

День города Санкт-Петербург

Творением Петра зовут,
И имя царское здесь чтут.
Адмиралтейство, Эрмитаж,
Невы в мостах резных кураж!
Исаакий в мраморных колоннах,
И ночи белые бессонны,
Как дорог ты нам, град святой!
Спеть: «С днем рождения!» — позволь.
Написан этот поздравок
На Невском — я опять продрог.

День города Санкт-Петербург

У крепости Петропавловской вместе соберёмся,
И пушечного выстрела в полдень мы дождёмся.
Ведь здесь такой красивый город зарождался,
И в череду исконно русских городов вливался.

Тебе, любимый город, больше трёхсот лет,
И не один от всех хранишь ты свой секрет.
Как удаётся долго быть городом большим,
Но и для всех живущих уютным и родным.

Цвети, великий город, и радуй всегда нас,
От всех твоих свершений, задор чтоб не погас.

День города Санкт-Петербург

Поздравлю я любимый город
С рождением уж очень скоро.
Почти в конце мы мая
Праздник отмечаем.

Тебе, любимый город,
Скажу, насколько горд я.
В тебе же я родился,
В историю твою я влился.

И сделаю я много
Для Петербурга нашего родного.
Живи, любимый город,
В твою же честь поют лишь хоры.

Как в небе быстро мчится ястребок,
Так пусть к тебе стремится поздравок.

День города Санкт-Петербург

Находишься ты лишь в России,
И это всё твоя стихия.
Мы сегодня всех поздравим.
С днём города. И праздник мы возглавим,
Устроим мы большой концерт,
Порадуем, конечно, всех.
А вечером салюта мы дождёмся,
На празднике мы круто оторвёмся.
И Петербуржский огонёк,
Спешит отдать мой поздравок.

День города Санкт-Петербург

Я приглашён на день рожденья,
И города любимого происхожденья.
Туда пойду, конечно же, не сам,
А вместе с вами по указанным адресам.

Мероприятий много там хороших,
Ты не удержишься — захлопаешь в ладоши.
День города родного и очень дорогого,
День Санкт-Петербурга, края золотого.

Поздравить очень я хочу город мой любимый,
Чтоб он стоял во все века и был неистребимый.
Пусть праздничного фейерверка огоньки
Рассыплют в небе радужные поздравки.

Источник: pozdravok.ru

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