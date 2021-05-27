Где взять справку об отсутствии коронавируса?
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Где взять справку об отсутствии коронавируса?

4:00:505/27/2021Фото: Мария Родченкова
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За справкой необходимой формы следует обратиться в поликлинику. Частную или государственную – каждый решает для себя.

Срок действия справок законодательно не прописан

Больше года мир активно борется с распространением новой коронавирусной инфекции. Данные различных исследований показали, что от 40 до 80% людей переносят заболевание бессимптомно. Это значит, что источником заражения может стать любой. Поэтому в ряде случаев у человека требуют подтвердить отсутствие коронавируса справкой. Так поступают ради безопасности отдельных коллективов и целых стран.

Кому нужна справка?

Подтвердить здоровье часто требуют у вахтовиков. Эти работники трудятся вдали от родного региона. Поездки между локациями – верный способ передать вирус большому количеству людей. Риск есть и у коллег, которые делят с заражённым общежитие. Поэтому работодатели требуют справку. Если не требуют – это повод задуматься, стоит ли продолжать сотрудничество.

По состоянию на май 2021 года туристов из России принимают 56 стран. Главное условие въезда – подтвердить отсутствие коронавируса справкой. Её могут потребовать несколько раз, начиная с регистрации в родном аэропорту.

Справка нужна для заселения в санатории и некоторые российские гостиницы. Уточнить вопрос можно, позвонив в интересующее заведение.

Подтвердить здоровье иногда нужно при найме жилья. Собственники вправе потребовать от съёмщика справку.

Какие бывают справки?


  • Для предоставления по требованию – универсальная форма справки, которую можно предъявить в любой ситуации. Она подтверждает отсутствие коронавируса в организме предъявителя.
  • Справка об отрицательном результате теста на коронавирус. Она подойдёт не везде, в основном её просит работодатель или арендодатель.
  • Отсутствие контактов с заражёнными тоже подтверждают справкой. Иногда такую форму требуют на выезде из региона с высокой заболеваемостью.
  • Подтвердить отдельной формой справки можно факт, что человек не бывал в странах или регионах, где большое количество заражённых.

Где взять справку?

За справкой необходимой формы следует обратиться в поликлинику. Частную или государственную – каждый решает для себя.

Частные медицинские центры, обладающие лицензией на выдачу справок, делают справку платно, но быстро. От сдачи анализа и анкетирования до получения справки на руки проходит всего сутки-двое. Цена вопроса, в среднем, около 3 000 рублей.

Участковый терапевт в государственной поликлинике может бесплатно выдать справку об отсутствии коронавируса. Но необходимые исследования, в числе которых общие анализы, займут 3-5 дней.

Сколько действует справка?

Срок действия справок законодательно не прописан. Но по месту востребования сразу указывают «не раньше 2-х суток» или «не раньше 5-ти суток». В основном этот срок никогда не превышает 7 дней.

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