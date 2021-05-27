Где взять справку об отсутствии коронавируса?

Больше года мир активно борется с распространением новой коронавирусной инфекции. Данные различных исследований показали, что от 40 до 80% людей переносят заболевание бессимптомно. Это значит, что источником заражения может стать любой. Поэтому в ряде случаев у человека требуют подтвердить отсутствие коронавируса справкой. Так поступают ради безопасности отдельных коллективов и целых стран.
Кому нужна справка?
Подтвердить здоровье часто требуют у вахтовиков. Эти работники трудятся вдали от родного региона. Поездки между локациями – верный способ передать вирус большому количеству людей. Риск есть и у коллег, которые делят с заражённым общежитие. Поэтому работодатели требуют справку. Если не требуют – это повод задуматься, стоит ли продолжать сотрудничество.
По состоянию на май 2021 года туристов из России принимают 56 стран. Главное условие въезда – подтвердить отсутствие коронавируса справкой. Её могут потребовать несколько раз, начиная с регистрации в родном аэропорту.
Справка нужна для заселения в санатории и некоторые российские гостиницы. Уточнить вопрос можно, позвонив в интересующее заведение.
Подтвердить здоровье иногда нужно при найме жилья. Собственники вправе потребовать от съёмщика справку.
Какие бывают справки?
- Для предоставления по требованию – универсальная форма справки, которую можно предъявить в любой ситуации. Она подтверждает отсутствие коронавируса в организме предъявителя.
- Справка об отрицательном результате теста на коронавирус. Она подойдёт не везде, в основном её просит работодатель или арендодатель.
- Отсутствие контактов с заражёнными тоже подтверждают справкой. Иногда такую форму требуют на выезде из региона с высокой заболеваемостью.
- Подтвердить отдельной формой справки можно факт, что человек не бывал в странах или регионах, где большое количество заражённых.
Где взять справку?
За справкой необходимой формы следует обратиться в поликлинику. Частную или государственную – каждый решает для себя.
Частные медицинские центры, обладающие лицензией на выдачу справок, делают справку платно, но быстро. От сдачи анализа и анкетирования до получения справки на руки проходит всего сутки-двое. Цена вопроса, в среднем, около 3 000 рублей.
Участковый терапевт в государственной поликлинике может бесплатно выдать справку об отсутствии коронавируса. Но необходимые исследования, в числе которых общие анализы, займут 3-5 дней.
Сколько действует справка?
Срок действия справок законодательно не прописан. Но по месту востребования сразу указывают «не раньше 2-х суток» или «не раньше 5-ти суток». В основном этот срок никогда не превышает 7 дней.