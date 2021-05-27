Что посмотреть в ДК «Родина» с 27 мая по 1 июня 2021: Мюзикл «Легенда Пяти Озёр»
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Что посмотреть в ДК «Родина» с 27 мая по 1 июня 2021: Мюзикл «Легенда Пяти Озёр»

10:36:395/27/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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28 мая 11:00 состоится мероприятие "Пограничный Столб" в Парке Победы.

Ранее все мероприятия в ГДК и ДК «Родина» проводились в онлайн-режиме

АФИША


МАУ «Дворец культуры «Родина»


26 мая – 1 июня


28 мая 11:00 Пограничный Столб в Парке Победы

Городской торжественный митинг, посвященный Дню пограничника 6+


30 мая 11:00 малый зал

«Солнышко на память» Спектакль Ставропольского краевого театра кукол 0+


30 мая 17:00 большой зал

«Легенда Пяти Озёр»

Мюзикл образцового коллектива студии популярной музыки «Город песен» 6+

30 мая 14:00 театр «Гистрион»

«Бог ездит на велосипеде» 12+

Спектакль в постановке театра-студии «Гистрион» 

31 мая Игровые программы во дворах 0+

18:00 Микрорайон, 42

19:30 Лунная, 55

«Весёлые выДворяшки» 


1 июня 11:00 пл. ДК «Родина»


Мастер-класс творческих объединений клуба «Прогресс» 6+


1 июня 11:00 пл. ДК «Родина»


«Ура! Зажигает детство!»


Театрализованный концерт, посвященный Дню детства 0+


1 июня 13:00 пл. ДК «Родина»


«Детство – это мы!»


Конкурс рисунков на асфальте 0+


1 июня 13:00 пл. ДК «Родина»


«Весёлые старты»


Игровая спортивная программа МБУ «Спортоград» 6+


1 июня 15:00 театр «Гистрион»


«Вредный заяц Бука»


Интерактивный спектакль образцового коллектива


Театра кукол ДК «Родина» 0+


Материалы предоставлены ДК Родина

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