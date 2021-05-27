Что посмотреть в ДК «Родина» с 27 мая по 1 июня 2021: Мюзикл «Легенда Пяти Озёр»

АФИША
МАУ «Дворец культуры «Родина»
26 мая – 1 июня
28 мая 11:00 Пограничный Столб в Парке Победы
Городской торжественный митинг, посвященный Дню пограничника 6+
30 мая 11:00 малый зал
«Солнышко на память» Спектакль Ставропольского краевого театра кукол 0+
30 мая 17:00 большой зал
«Легенда Пяти Озёр»
Мюзикл образцового коллектива студии популярной музыки «Город песен» 6+
30 мая 14:00 театр «Гистрион»
«Бог ездит на велосипеде» 12+
Спектакль в постановке театра-студии «Гистрион»
31 мая Игровые программы во дворах 0+
18:00 Микрорайон, 42
19:30 Лунная, 55
«Весёлые выДворяшки»
1 июня 11:00 пл. ДК «Родина»
Мастер-класс творческих объединений клуба «Прогресс» 6+
1 июня 11:00 пл. ДК «Родина»
«Ура! Зажигает детство!»
Театрализованный концерт, посвященный Дню детства 0+
1 июня 13:00 пл. ДК «Родина»
«Детство – это мы!»
Конкурс рисунков на асфальте 0+
1 июня 13:00 пл. ДК «Родина»
«Весёлые старты»
Игровая спортивная программа МБУ «Спортоград» 6+
1 июня 15:00 театр «Гистрион»
«Вредный заяц Бука»
Интерактивный спектакль образцового коллектива
Театра кукол ДК «Родина» 0+
Материалы предоставлены ДК Родина