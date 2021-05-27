7 июня – Третье обретение главы Иоанна Крестителя: где хранятся мощи, история святого и запреты дня

7 июня православные христиане отмечают праздник, который посвящен мощам Иоанна Крестителя. О том, где сейчас хранятся христианские реликвии, истории праздника, его традициях и запретах дня - в нашем материале.
7 июня православные отмечают Обретение главы Иоанна Предтечи. Всего в православной традиции обретение происходило три раза: в IV, V и в IX веках. 7 июня праздник состоится в честь третьего обретения. Иоанн Креститель, или Предтеча - один из самых почитаемых святых в христианстве. Согласно Писанию, он был аскетом и жил в пустыне, проповедовал для иудеев. Именно он предсказал пришествие Спасителя и, когда тот появился, крестил его в Иордане. Иоанн Креститель принял мученическую смерть - его казнили посредствам обезглавливания. Произошло это по вине царицы Иродиады и Саломеи, которая была ее дочерью. Иоанн обличил тетрарха Ирода Антипу, который украл жену Ирода Филиппа - Иродиаду. Сначала христианского святого посадили в тюрьму, но из-за козней Саломеи Ирод велел отрубить голову Иоанну, которого та ненавидела.
Считается, что тело Предтечи похоронили в Севастии - израильской исторической местности. Древние церковные деятели указывают, что в 300 г. н. э. его могила была разгромлена язычниками, а останки святого они сожгли. Голова же осталась у Иродиады, которая спрятала ее в “нечестивое” место. Жена Хузы, который был царским домоправителем, узнала о таком кощунском поступке и тайно похоронила голову Иоанна на Елеонской горе.
Сейчас доподлинно неизвестно, где хранится эта христианская реликвия. Так, например, среди мусульман принято считать, что она находится в Дамаске в мечети Омейядов. Католики же верят, что она хранится в итальянской церкви Сан-Сильвестро-ин-Капите. Кроме этого, утверждается, что части головы святого можно увидеть во Франции в соборе Амьена, в Гандзасарском монастыре в Армении, а также в Турции в городе Антакья, которая раньше называлась Антиохией.
Считается, что Иоанн Креститель помогает от головных болей, поэтому многие верующие молятся об этом и об избавлении от других болезней. Также можно помолиться святому, если человек попал в сложную жизненную ситуацию и не знает, как из нее выйти, чтобы бросить вредные привычки, обрести ребенка. Кроме этого, Иоанн Предтеча может укрепить веру в Господа и направить христианина на верный путь.
Праздник почитания мощей Крестителя связан с памятью о его мученической смерти. Из-за этого нежелательны к употреблению продукты, которые имеют красный цвет, например, яблоки, перец, свекла. Еще на Руси в этот день запрещалось веселиться, танцевать и петь. Также верующим следует избегать колющих и режущих предметов - иголок, ножей и т.д. Как и в любой другой религиозный праздник, 7 июня нельзя ругаться, ссориться, выяснять отношения, сквернословить, заниматься тяжелым физическим трудом, вышивать, вязать, стричься. Лучше всего провести этот день в молитвах и посетить церковь - там ежегодно проходит служба по поводу обретения главы Иоанна, крестившего Иисуса Христа.