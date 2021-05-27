Что такое Царствие Небесное? Где оно находится?
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Что такое Царствие Небесное? Где оно находится?

2:00:245/27/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Попасть в «рай на земле», ошибочно называемый Небесным Царствием, стремятся околохристианские религиозные течения. Среди желающих иудеи, манихеи, богомилы, анабаптисты и прочие.

В послании Коринфянам Павел упомянул, кто Царствия точно не достигнет

О Небесном Царствии слышали многие. Услышав о нём, некоторые вспомнят пожелание усопшим, призванное улучшить загробную жизнь. О Царствии мыслят, как о рае, спрятанном в далёких небесных сферах. Попасть туда под силу далеко не каждому. Так ли это?
В Евангелии от Луки Христос говорит: «Царствие Божие среди вас». Совсем не похоже, что речь здесь идёт о посмертном существовании. Утверждение намекает, что Царствие гораздо ближе, чем казалось, и достичь его христианин может уже при жизни.

О чём говорит название?
Царствие Небесное упомянуто в Евангелии от Матфея 32 раза. В других книгах Нового Завета словосочетание заменено на «Царствие Божие» или просто «Царствие». Суть от этого не меняется, потому что древние семиты считали Небеса одним из имён Бога. Как видно, речь здесь совершенно не о месте нахождения.

Как попасть в Царствие?
Попасть в «рай на земле», ошибочно называемый Небесным Царствием, стремятся околохристианские религиозные течения. Среди желающих иудеи, манихеи, богомилы, анабаптисты и прочие.
Для христиан определение Царствия совсем иное. Хорошо его сформулировал апостол Павел в Послании к Римлянам: «Царствие Божие – не еда и вода, а праведность, мир и радость пребывания в Святом духе». Живя в душевной чистоте, можно достичь того самого состояния, о котором говорил Христос.
По словам Сына Божьего, Царствие «берётся силой», а значит христианином быть не так уж просто. В плане веры нужно «быть как дети», а имущество лучше не накапливать, потому что богатому попасть в Царствие сложнее, чем продеть в иголку верблюда.
В послании Коринфянам Павел упомянул, кто Царствия точно не достигнет. Это язычники, любители свободной половой жизни, воры, рабы вредных привычек, гомосексуалисты и неоправданно агрессивные люди.

Царствие в притчах
Чтобы раскрыть миру состояние, в котором пребывает человек, когда внутри него Божие Царствие, Христос рассказал множество притч. Вот примеры, чему оно подобно:
Горчичному зёрнышку, которое имеет маленький размер, но вырастает во внушительное дерево. В его кроне укрываются птицы. Это значит, что человек с Царствием внутри становится «духовным приютом» для других.
Закваске, куда положили муку, и она стала тестом. Здесь речь о трансформации, которая происходит при обретении Царствия.
Большой рыболовной сети, которую опустили в море и вытащили наполненной. Затем рыбу забрали, а случайный мусор выбросили. Значит, при обретении Царствия, человек учится отделять добро от зла.
Сокровищу, которое зарыто на поле. Человек, который его обнаружил, продаёт имущество, чтобы купить участок, где зарыто желаемое. Речь здесь о том, что ради Царствия можно пожертвовать всем.
Царю, который решил забрать долги у своих подданных. Один из должников не смог отдать крупную сумму, а царь его простил. Человек с Царствием внутри должен быть способен к всепрощению.

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