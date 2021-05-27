Кто такой Джеффри Эпштейн?

В американском штате Флорида есть кладбище «Звезда Давида». Там похоронен Джеффри Эпштейн – миллиардер, сколотивший состояние на финансовых активах. Однако найти могилу американца не выйдет: Эпштейн похоронен без надгробия. Так захоронение попытались огородить от родственников жертв Эпштейна. Сотни юных американок на всю жизнь запомнили, как делали массаж обнажённому миллиардеру и его высокопоставленным друзьям.
Американская мечта
Эпштейн родился в Нью-Йорке в небогатой еврейской семье. Отец работал садовником, а мать помогала в школе. После учёбы юноша недолго преподавал физику. Устроившись работать в банк, Эпштейн понял, что это подходит ему больше.
За 10 лет Эпштейн прошёл путь от консультанта по опционам до основателя собственной компании «J. Epstein & Co». Там миллиардерам предоставляли услуги по управлению капиталами. Также Эпштейн отметился в Tower Financial Corporation – крупнейшей мошеннической пирамиде Америки. Однако успел покинуть её до разоблачения и судов.
Судьбоносная встреча
В 1992 году Эпштейн встретил Гислейн – дочь лорда Роберта Максвелла. Она была очарована Эпштейном, стала его ближайшей подругой. Позже она вербовала и «обучала» любовным премудростям юных девушек. Но надежды Гислейн на замужество, не оправдались.
У Эпштейна была масса именитых друзей. Он близко общался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, регулярно приглашал в гости английского принца Эндрю. Дональд Трамп в интервью 2002 года говорил, что знаком с Эпштейном 15 лет и «с ним очень весело». В телефонной книжке миллиардера записаны контакты премьер-министров, членов влиятельных кланов, политики, принцы и мировые звёзды.
Комната удовольствий
В 2005 году полицейский участок посетили родители 14-летней девочки. Подруга позвала её в особняк, где девочку вынудили массировать обнажённого Эпштейна. За дело взялись ФБР и нашли ещё десятки жертв. Их показания были похожими. На связи с Гислейн находились девочки, которые приводили всё новых «работниц». За годы через особняк прошли сотни юных жертв.
По винтовой лестнице девочек отправляли в комнату Эпштейна. Там находился комод с сексуальной атрибутикой. Хозяин дома встречал девочек в одном полотенце. После просил их раздеться и трогал. Одни обходились массажем, других он принуждал к соитию. В конце Эпштейн выдавал девочкам по 200-300 долларов за услуги.
По некоторым показаниям, девочками Эпштейн «угощал» и знаменитых гостей.
Аресты и самоубийство
В ФБР собрали множество доказательств. В 2006 году сформулировали обвинение, позже состоялись суды. Эпштейн отделался заключением на 18 месяцев, откуда мог выезжать на работу в офис. Через 13 месяцев его досрочно освободили, официально признав сексуальным маньяком. Каждые полгода он отмечался в полиции.
В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали, он взялся за старое. До суда 66-летний миллиардер не дожил: 10 августа его нашли мёртвым в камере. Официальной причиной смерти считают самоубийство. В прессе предполагают, что уйти на тот свет Эпштейну помогли влиятельные друзья, чтобы он не смог дать против них убийственные показания.