Можно ли работать на огороде 27 мая в день Сидора Огуречника и как нельзя входить сегодня в дом?
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Можно ли работать на огороде 27 мая в день Сидора Огуречника и как нельзя входить сегодня в дом?

11:20:095/27/2021Фото: Flickr
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Сегодня запрещалось возвращаться с полпути обратно. Если пришлось вернуться, то проводили целый ритуал.

огурцы
День посвящался огурцам

В православных храмах сегодня вспоминают провидца Исидора Блаженного, а в народе день получил название Сидора Огуречника.

Весь сегодняшний день был занят главной традицией- посадкой огурцов. Считалось, что если сегодня высадить огурцы, то они будут самыми вкусными и хрустящими, из урожая этих огурчиков получались самые вкусные заготовки на зиму. Они никогда не горчили и не закисали.

Главное условие было - садить огурцы в одиночестве. Если вам кто-то будет помогать, то либо вся рассада пропадет, либо урожай будет прямо противоположным - вы получите горькие и кривые огурцы.

Можно было сегодня сеять лен, если на ивах пропадала пыль в виде перьев.

Если сегодня посадить какой-то кустарник и при этом загадать свое заветное желание, то когда куст вырастет - желание исполнится.

Запреты 27 мая

Сегодня запрещалось возвращаться с полпути обратно. Если пришлось вернуться, то проводили целый ритуал. Нужно было перед выходом посмотреть на себя в зеркало, накричать на себя и показать себе язык. Потом еще и посмотреть под понятый половик.

А если вы при входе в дом спотыкались. то входить запрещалось - можно было сильно поругаться с кем-то из тех, кто с вами живет. Прежде чем войти полагалось трижды переступить с одной ноги на другую.

Не разрешалось сегодня спать на подушке, которая вам не принадлежит. Можно было перепутать мысли.

Запрещалось и решать денежные вопросы не за круглым столом.

Приметы

Какой сегодня день, таким и обещало быть лето.

Если есть грозовые тучи на небе, то их считали. Сколько туч - столько и сильных дождей будет в июле.

Богатый урожай обещали сегодня соловьи своим пением.

Радуга на севере - ненастье скоро будет, на юге - тепло.

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традициипраздникизапретыСидор СиверСидор Огуречник
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