В Бердске начали принимать детские лагеря. Они откроются с 1 июня 2021

Открытие летней оздоровительной кампании в городе Бердске будет уже 1 июня. С 25 мая межведомственная комиссия проводит приёмки загородных детских оздоровительных лагерей. Председателем комиссии является заместитель главы администрации по вопросам экономического развития Жанна Шурова. В состав комиссии входят представители Роспотребнадзора, Отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по г. Бердску, Управления гражданской защиты, ОМВД по городу Бердску, Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Новосибирской области, отдела трудовых отношений, представители Бердской городской больницы, Управления образования и Молодёжной политики.
Особое внимание комиссии приковано к санитарно-эпидемиологическим мерам, принятым в лагерях. Специалисты Роспотребнадзора тщательно проверяют соблюдение этих мер на территории детского учреждения. В этот перечень входят рециркуляторы, наличие санитайзеров, наличие масок, разметок дистанцирования, соблюдение профилактических мер.
В рамках приёмки инспектор Отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по городу Бердску осматривает территорию лагеря и помещения на наличие всех необходимых противопожарных оборудований, датчиков, кнопок, кранов, водяных помп. В лагерях, находящихся в местах со смешанным лесом, хвойным лесом необходима наземная дорожка в виде грунта, отделяющая лес от территории лагеря. Такая разделительная линия может предотвратить распространение огня. Также инспектор обращает внимание на наличие журналов по пожарной безопасности и наличие документов о прохождении курсов по пожарной безопасности сотрудниками лагеря.
Управление гражданской защиты осуществляет приёмку в части необходимой документации и инструкций по антитеррористической безопасности. У лагере должны быть информационные доски с размещенными инструкциями, в случае террористической атаки, а сотрудники лагеря должны быть обучены всем мерам реагирования. Также в документах должны быть и плановые мероприятия по эвакуации.
Отдел МВД России по городу Бердску ведёт приёмку лагерей в части оснащения тревожными кнопками, проверки ограждений территории, проверки лицензий у сотрудников поста, наличие договоров с охранными предприятиями, а также наличие у сотрудников лагеря справок о несудимости.
Инспектор Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Новосибирской области осматривает водные объекты, если у лагеря они имеются в доступе. Береговая зона водного объекта должна быть очищена и снабжена всеми необходимыми средствами спасения.
Специалисты отдела трудовых отношений ведут приёмку лагеря в части соблюдения норм документооборота и инструктажей, обучений у сотрудников лагеря.
Представители БЦГБ осуществляют приёмку медицинских пунктов на территории лагерей. Медпункты проверяются на наличие медикаментов и их сроков годности, наличие и ведение журналов инфицирования, рециркуляторов, комнат для технического обслуживания, наличие мест для отходов групп А и Б, наличие двух боксов - изоляторов (если ребёнок в лагере заболел, то он помещается в изолятор до приезда родителей или скорой помощи): изолятор для кишечных инфекций и для воздушно-капельных. Также проверяется состояние туалетных комнат и душевых в медпунке. Кроме того, весь медперсонал должен иметь соответствующие документы о прохождении тестирования.
Управление образования и Молодёжной политики по своей части ведёт приёмку программы, по которой ведётся пребывание детей в лагере. Программа подразумевает образовательные, воспитательные, развлекательные направления.
По всем этим критериям лагеря должны быть приняты до начала летней оздоровительной кампании. По результатам приёмки, межведомственная комиссия подписывает соответствующий акт.
Если межведомственная комиссия находит несоответствия, то лагерь должен устранить в ближайшее время все неточности. Без подписанного акта межведомственной комиссией, детские оздоровительные лагеря не имеют права осуществлять открытие смены.
Приёмки детских лагерей продолжатся до конца текущей недели.