Каким бизнесменам Бердска вручили грамоты Андрея Травникова: Список лучших
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Каким бизнесменам Бердска вручили грамоты Андрея Травникова: Список лучших

10:45:035/27/2021Фото: berdsk.nso.ru
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Евгений Шестернин поблагодарил коллективы и руководителей за вклад в развитие экономики и предпринимательства города.

Евгений Шестернин поблагодарил коллективы и руководителей за вклад в развитие экономики и предпринимательства города

Глава города Бердска Евгений Шестернин, заместитель главы администрации Жанна Шурова и председатель Совета депутатов города Бердска Владимир Голубев наградили почетными грамотами руководителей предприятий в рамках празднования Дня российского предпринимательства. ⠀

Почетной грамотой губернатора Новосибирской области наградили коллектив АО "Виртекс".⠀

Благодарность главы города Бердска вручили коллективу ООО "Бердская строительная компания". ⠀

Благодарность губернатора Новосибирской области вручили коллективу ООО "Пульс-Про".⠀

Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Новосибирской области наградили коллектив ООО "Вега-Гальваноштамп".⠀

Благодарность Совета депутатов города Бердска вручили ООО "Вега-Термопласт".⠀

Евгений Шестернин поблагодарил коллективы и руководителей за вклад в развитие экономики и предпринимательства города.

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