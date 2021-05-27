Каким бизнесменам Бердска вручили грамоты Андрея Травникова: Список лучших

Глава города Бердска Евгений Шестернин, заместитель главы администрации Жанна Шурова и председатель Совета депутатов города Бердска Владимир Голубев наградили почетными грамотами руководителей предприятий в рамках празднования Дня российского предпринимательства. ⠀
Почетной грамотой губернатора Новосибирской области наградили коллектив АО "Виртекс".⠀
Благодарность главы города Бердска вручили коллективу ООО "Бердская строительная компания". ⠀
Благодарность губернатора Новосибирской области вручили коллективу ООО "Пульс-Про".⠀
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Новосибирской области наградили коллектив ООО "Вега-Гальваноштамп".⠀
Благодарность Совета депутатов города Бердска вручили ООО "Вега-Термопласт".⠀
Евгений Шестернин поблагодарил коллективы и руководителей за вклад в развитие экономики и предпринимательства города.