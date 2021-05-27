Известная телеведущая Екатерина Андреева опубликовала в своем профиле в Инстаграм новое фото. На нем 59-летняя теледива позирует с новой молодежной прической, задрав волосы в высокий хвост. Также лицо ведущей украшает легкий макияж. Поклонники, как всегда. По достоинству оценили внешний вид женщины и восхитились тем, что несмотря на свой возраст, она выглядит потрясающе. В комментариях поклонники начали писать, что внешний вид Андреевой всегда на высоте. Также они восхитились новой прической и красивым загаром Екатерины. Многие отметили, что с хвостиком ей намного лучше, а также то, что телеведущая всегда в отличной форме.Кстати, чуть раньше Андреева предстала перед поклонниками в красно платье с довольно смелым разрезом. Несмотря на свой возраст. Выглядела она восхитительно.
Телеведущая Екатерина Андреева показала свой новый образ в 59 лет
10:51:535/27/2021
Несмотря на свой возраст, выглядела теледива отлично и поразила своих фанатов.
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