В розыск объявили мать с шизофренией за похищение маленько сына у бывшего мужа

В Омской области продолжаются поиски 6-летнего ребенка, который пропал почти пять лет назад. Его разыскивает родной отец Муса Тынысов. Как рассказал мужчина, он давно развелся с женой и после развода суд оставил ребенка с отцом. Но матери это не понравилось и она стала пытаться забрать мальчика. По его словам, одна из причин такого поведения — шизофрения, которой страдает бывшая супруга.
В декабре 2016 года мужчина приехал с сыном в в деревню к родственникам. Он оставил ребенка с родными, а сам поехал в суд. Больше мальчика он не видел. По словам отца, во время его отсутствия. В дом ворвались 10 незнакомых мужчин, избили его братьев и забрали сына. На тот момент мальчику было всего 2,5 года. Они вытащили его на мороз в одной майке и колготках и увезли. Больше с ребенком он не встречался.
Также отец отмечает, что похищение организовала его жена. Она уже пыталась забрать его. Ворвавшись в дом с сестрой. Но тогда ничего не вышло.
Сейчас женщина и ребенок объявлены в розыск. Следователи также возбудили уголовное дело по статье о самоуправстве со стороны женщины.