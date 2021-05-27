Батька создавал столько всем проблем!

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Психиатр:
Мстительный "батька" из-за какого-то парня создал для всех столько проблем.. Зачем ему это надо было?
Зачем ему это надо было?
От редакции
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