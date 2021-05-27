Грудной ребенок умер на месте после сильнейшего удара током из-за матери
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Грудной ребенок умер на месте после сильнейшего удара током из-за матери

11:31:535/27/2021Фото: flickr.com
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Мальчик схватился за оголенный провод самодельного электрического удлинителя.

Младенец пролежал в лесу около месяца
Младенец умер

Страшное происшествие произошло вчера, 26 мая, в городе Борзе Забайкальского края. Там 10-месячный ребенок погиб от удара током. Как выяснили следователи, все произошло около 4 часов дня. 27-летняя мать была в квартире вместе с 6-летней дочерью и 10-месячным сыном. В какой-то момент у нее зазвонил телефон, она отвлеклась на разговор. А в это время ее сын схватился рукой за оголенный провод самодельного электрического удлинителя. Мальчик получил сильнейший удар током и скончался на месте.

Женщина вызвала скорую помощь, но приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть малыша. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается. Также будет проведена посмертная судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти грудного ребенка. По статье 109 УК РФ максимальное наказание — два года лишения свободы.

Отметим, что в России ежемесячно регистрируются смерти детей из-за того, что родители невнимательно следят за ними.

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Следует ли привлекать мать к уголовной ответственности?

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