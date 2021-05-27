26 мая под колеса автомобиля попала школьница в Бердске, сообщает ГИБДД по Новосибирской области. Известно, что инцидент произошел в 16.50 час., когда водитель–женщина 1973 года рождения, управляя автомобилем «Toyota Wish», ехала по ул. Красноармейской. Она наехала на девочку у дома № 91. В это время ребенок переходил дорогу слева направо вне зоны пешеходного перехода.В результате ДТП пострадала 7-летняя девочка. Она получила ушибы и ссадины. Бригада скорой помощи увезла ее в ЦГБ Бердска.
В Бердске 7-летнюю школьницу сбила женщина за рулем Toyota Wish
1:45:095/27/2021
Ребенок переходил дорогу по ул. Красноармейской вне пешеходного перехода.
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