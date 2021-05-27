Когда закончится 4 четверть в школах России и начнутся летние каникулы?
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Когда закончится 4 четверть в школах России и начнутся летние каникулы?

4:20:585/27/2021Фото: pxhere
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Самыми первыми на каникулы уходят ученики начальных классов, за ними - среднее звено, после - старшеклассники.

палатка, отдых, каникулы, лето
Дети спешат дождаться летних каникул

Учебный год 2020-2021 выдался очень непростым для всех школьников России без исключения. Пандемия коронавируса внесла такие серьезные поправки в виде дистанционного обучения и сокращения каникул в части регионов, что многим непонятно, когда начнутся нормальные полноценные летние каникулы.

Единого графика для школ России нет - когда будет окончание последней четверти и начало летних каникул. Все регионы будут решать самостоятельно - когда им отпустить детей на летний отдых.

Длинные майские выходные тоже сказались на продолжительности 4 четверти - из учебного плана просто выпали 4 дня школьной программы. Во многих школах России обучение продлится вплоть до 31 мая.

Существуют определенные правила, касающиеся каникул


  1. Каникулы всегда должны начинаться с понедельника.
  2. Летние каникулы не могут быть меньше, чем 2 месяца.
  3. Передвинуть сроки начала каникул можно не более, чем на 2 недели.

По традиционным стандартам летние каникулы в большинстве школ должны начаться с 31 мая и закончиться 31 августа.

Старшеклассники в июне еще будут сдавать экзамены, значит для них летние каникулы будут сокращены.

Самыми первыми на каникулы уходят ученики начальных классов, за ними - среднее звено, после - старшеклассники.

В школах с семестровой системой образования летние каникулы начнутся четь ранее - с 25 мая.

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