Путин запретил звуковую рекламу на домах 26 мая 2021
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Путин запретил звуковую рекламу на домах 26 мая 2021

2:45:385/27/2021Фото: pixabay.com
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Как поясняет власть, закон направлен на обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

Внесены изменения в закон о рекламе
Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О рекламе» 26 мая 2021 года. Его приняла Госдума 18 мая 2021 года, а Совет Федерации одобрил на следующий день.
Как поясняет власть, закон направлен на обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах. Законом устанавливается запрет на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений.
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