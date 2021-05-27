Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О рекламе» 26 мая 2021 года. Его приняла Госдума 18 мая 2021 года, а Совет Федерации одобрил на следующий день.Как поясняет власть, закон направлен на обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах. Законом устанавливается запрет на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений.
Путин запретил звуковую рекламу на домах 26 мая 2021
2:45:385/27/2021
Как поясняет власть, закон направлен на обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах.
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