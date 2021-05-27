В России разрешили прописываться дистанционно с 1 июля 2022 года

С 1 июля следующего года оформить регистрацию по месту жительства или временного пребывания можно будет дистанционно. Чем постоянная прописка отличается от временной и можно ли вообще без них обойтись, выяснила «Парламентская газета».
Кому это нужно
Российское законодательство разделяет понятия место жительства и место пребывания. Их отличие — только в сроках. Постоянная регистрация, как правило, бессрочная, а временная ограничена по времени.
На основании регистрации, как временной, так и постоянной, начисляют пенсию, предоставляют льготы и субсидии. Без соответствующего штампа в паспорте не выдадут водительские права, ИНН, а работодатель, скорее всего, откажет в приёме на работу. Возникнут трудности и при оформлении детей в сад и школу. По закону каждый россиянин должен иметь регистрацию, причём у него могут быть одновременно и временная, и постоянная. А лиц без определённого места жительства регистрируют в социальных учреждениях.
Постоянная регистрация, которую раньше называли «пропиской», оформляется по праву собственности, договору найма или другим законным основаниям. В паспорте ставится соответствующая отметка.
Если человек переехал жить в другой город, в течение семи дней он обязан сообщить в МВД свой новый адрес. Без регистрации в другом регионе можно жить не более 90 дней. Но в пределах одного региона вносить изменения в записи вообще не требуется. Поэтому если человек живёт в Брянске и отправился на постоянную работу в Москву, то спустя три месяца у него уже должна быть оформлена временная регистрация.
То же самое касается командированных работников, если служебное задание вынуждает их находиться в другом регионе больше этого срока. Временно зарегистрироваться необходимо и студентам, которые поступили в вуз, расположенный за пределами субъекта, где они прописаны.
А кому не требуется
Проживающим в съемной квартире для временной регистрации понадобится согласие собственника. В гостинице, санатории и общежитии свидетельство выдаст администрация. Штамп в паспорте в этом случае не ставят.
Временную регистрацию можно не оформлять, если человек приехал к своему родственнику. Тёща, свекровь, дети, братья и сёстры могут гостить у своих родных, сколько захотят, при условии, что у принимающей стороны есть регистрация. С 2021 года свидетельство о временном пребывании не требуют от поменявших место жительства подопечных, усыновителей, опекунов и попечителей.
Всем остальным, кто не оформил в необходимые сроки регистрацию, грозит статья КоАП. Причем под неё подпадают как умышленно нарушившие закон, так и те, кто не знал о его требованиях.
Наказание рублём
Если квартирант живёт в съёмной квартире без регистрации, его могут оштрафовать на 2-3 тысячи рублей. Размер взыскания для владельца жилья составит от 2 до 5 тысяч рублей. За то же правонарушение в Москве и Петербурге арендатора накажут уже на 3-5 тысячи, арендодателя — на 5-7 тысяч.
Владельцам квартир, пустивших к себе жить приезжих и не позаботившегося о регистрации, нужно помнить, что оштрафовать их могут за каждого постояльца и даже несколько раз. Если нарушитель — должностное лицо или организация, то суммы наказания будут выше.