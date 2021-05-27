Автобус с пассажирами врезался в столб и повис на нем. Видео из Петербурга
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Автобус с пассажирами врезался в столб и повис на нем. Видео из Петербурга

4:32:055/27/2021Фото: ГРУППА ДТП И ЧП В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
0

В результате аварии пострадали пять человек.

Автобус врезался в столб в Петербурге, водителя из кабины вытаскивали спасатели

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами в салоне врезался в столб и, протаранив, повис на нем. В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, все они доставлены в медицинские учреждения. Авария с пассажирским автобусом произошла в Красносельском районе города.

-По предварительным данным, сегодня около 10 часов утра. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров, — сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ДТП на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Котина пострадали не менее пяти человек. Трое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, у двоих зафиксированы травмы средней степени тяжести.

Всего в автобусе находились десять пассажиров, водителя, зажатого в кабине в результате инцидента, доставали сотрудники МЧС. По словам очевидцев, водитель находится в тяжелом состоянии. На месте аварии работают спасатели и медики.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пассажирский автобусфонарный столбавария
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что могло стать причиной инцидента?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Автобус с пассажирами врезался в столб и повис на нем. Видео из Петербурга
    4:32:05 5/27/2021
    Автобус с пассажирами врезался в столб и повис на нем. Видео из Петербурга
    Во Франции задержали четверых россиян
    4:28:53 5/27/2021
    Во Франции задержали четверых россиян
    БердскМэр Евгений Шестернин выдаст по 1000 рублей лучшим школьникам Бердска 10 июня 2021
    4:21:47 5/27/2021
    Мэр Евгений Шестернин выдаст по 1000 рублей лучшим школьникам Бердска 10 июня 2021
    Когда закончится 4 четверть в школах России и начнутся летние каникулы?
    4:20:58 5/27/2021
    Когда закончится 4 четверть в школах России и начнутся летние каникулы?
    Как огурцы влияют на здоровье и красоту, секрет раскрыт
    4:17:25 5/27/2021
    Как огурцы влияют на здоровье и красоту, секрет раскрыт
    В России разрешили прописываться дистанционно с 1 июля 2022 года
    4:07:37 5/27/2021
    В России разрешили прописываться дистанционно с 1 июля 2022 года
    БердскНа пищевое производство требуются сотрудники из Бердска
    4:00:41 5/27/2021
    На пищевое производство требуются сотрудники из Бердска
    Оголенные части тела школьниц закрасили в фотошопе для школьного альбома
    3:50:05 5/27/2021
    Оголенные части тела школьниц закрасили в фотошопе для школьного альбома
    В Москве задержали главу отдела вневедомственной охраны Росгвардии вместе со своим заместителем
    3:24:09 5/27/2021
    В Москве задержали главу отдела вневедомственной охраны Росгвардии вместе со своим заместителем
    БердскКогда в школах Бердска начинаются летние каникулы-2021: Список с датами на май и июнь
    3:21:29 5/27/2021
    Когда в школах Бердска начинаются летние каникулы-2021: Список с датами на май и июнь