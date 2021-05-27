Автобус с пассажирами врезался в столб и повис на нем. Видео из Петербурга

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами в салоне врезался в столб и, протаранив, повис на нем. В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, все они доставлены в медицинские учреждения. Авария с пассажирским автобусом произошла в Красносельском районе города.
-По предварительным данным, сегодня около 10 часов утра. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров, — сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ДТП на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Котина пострадали не менее пяти человек. Трое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, у двоих зафиксированы травмы средней степени тяжести.
Всего в автобусе находились десять пассажиров, водителя, зажатого в кабине в результате инцидента, доставали сотрудники МЧС. По словам очевидцев, водитель находится в тяжелом состоянии. На месте аварии работают спасатели и медики.