Мэр Евгений Шестернин выдаст по 1000 рублей лучшим школьникам Бердска 10 июня 2021
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Мэр Евгений Шестернин выдаст по 1000 рублей лучшим школьникам Бердска 10 июня 2021

4:21:475/27/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Всего планировалось вручение премии 55 школьникам. В области образования — 37 премий, в области спорта — 8 премий, в области культуры — 8 премий, в области молодежной политики — 2 премии.

Евгений Шестернин занимает должность мэра Бердска с 2015 года
Перенесена церемония вручения премии мэра города на 10 июня 2021 года

Перенесли на 10 июня 2021 года вручение премии главы города Бердска школьникам, достигшим высоких результатов в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики по итогам 2020-2021 учебного года. Торжественная церемония вручение премии должна была состоятся сегодня, 27 мая, но дата награждения была изменена.

Глава города Евгений Шестернин каждый год лично награждает талантливую молодежь города. На церемонию приглашаются родители, педагоги и тренеры школьников. Размер премии был утвержден постановлением главы Бердска и составил 1000 рублей, как и в прошлые годы.

Всего планировалось вручение премии 55 школьникам. В области образования — 37 премий, в области спорта — 8 премий, в области культуры — 8 премий, в области молодежной политики — 2 премии. Премия вручается школьникам в возрасте от 11 до 17 лет включительно за победы в областных, всероссийских и международных предметных олимпиадах, лауреатам и дипломантам научно-практических конференций, конкурсов, выставок, призерам спортивных соревнований.

Цель вручения этой премии — повышение престижа учебной, научно-исследовательской, творческой, спортивной деятельности школьников, поддержки юных талантов. Эта премия — грант мэра города школьникам, внесшим вклад в создание позитивного имиджа Бердска в масштабах страны.

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