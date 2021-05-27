Как огурцы влияют на здоровье и красоту, секрет раскрыт
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Как огурцы влияют на здоровье и красоту, секрет раскрыт

4:17:255/27/2021Фото: pixabay
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Эти овощи нужно употреблять при депрессии и апатии из-за гормона радости, который в них содержится.

В этих вкусных овощах много витаминов и минералов

Диетологи рассказали о продукте, который поможет сбросить вес. Как оказалось. Это обычный огурец. Кроме того, он поможет наладить работу желудочно-кишечного тракта. Если есть хотя бы один огурец в день, то резко улучшиться состояние кожи. Вы похудеете и у вас пропадут отеки. Все это благодаря тому, что огурец на 95 процентов состоит из воды, а на остальные 5 — из клетчатки, которая способствует похудению и нормальному пищеварению. Также в огурцах тартроновая кислота, которые не дает образовываться жиру.

Кроме того, эти овощи содержат множество витаминов и минералов, которые улучшают метаболизм, снижают уровень сахара в крови, очищают сосуды от холестериновых бляшек.
Есть в огурцах и серотонин — гормон радости. Их нужно употреблять в пищу при депрессии. Апатии или усталости.

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польза огурцовдиетолог. депрессия
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