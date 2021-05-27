На днях французские СМИ опубликовали информацию о том, что в Страсбурге задержаны 4 россиян. Их подозревали в подготовке насильственной акции. Также стало известно, что трое из задержанных — уроженцы Чечни и их возраст от 16 до 18 лет.В настоящее время посольство России во Франции проверяет данную информацию. Выясняется, действительно ли было задержание и были ли задержанные причастны к подготовке к несанкционированным акциям. Направлен официальный запрос во французскую полицию.
Во Франции задержали четверых россиян
4:28:535/27/2021
Российское посольство проверяет появившуюся информацию.
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
меня радует
меня злит
мне всё равно
любопытно
От редакции
Верите ли вы информации французских СМИ?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.
БердскМэр Евгений Шестернин выдаст по 1000 рублей лучшим школьникам Бердска 10 июня 2021
4:21:47 5/27/2021
Как огурцы влияют на здоровье и красоту, секрет раскрыт
4:17:25 5/27/2021
В России разрешили прописываться дистанционно с 1 июля 2022 года
4:07:37 5/27/2021
БердскНа пищевое производство требуются сотрудники из Бердска
4:00:41 5/27/2021
В Москве задержали главу отдела вневедомственной охраны Росгвардии вместе со своим заместителем
3:24:09 5/27/2021
БердскКогда в школах Бердска начинаются летние каникулы-2021: Список с датами на май и июнь
3:21:29 5/27/2021
Будут ли заморозки в России в конце мая 2021? Четыре региона России ждет существенное похолодание
3:20:49 5/27/2021