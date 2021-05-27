Бред Питт выиграл суд с Анджелиной Джоли и добился опеки над детьми
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Бред Питт выиграл суд с Анджелиной Джоли и добился опеки над детьми

4:48:565/27/2021Фото: pixabay
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Джоли категорически против того, чтобы он виделся с совместными детьми.

Хотя Брэд Питт и Анджелина Джоли уже официально разведены, они все еще борются за опеку над своими шестью детьми
Актер Бред Питт спустя пять лет судебных тяжб сумел победить. Ему удалось добиться совместного опекунства с Анджелиной Джоли над их общими детьми. Они судились почти пять лет и вот, наконец, Питту повезло. Но сообщается, что это пока предварительное решение и Джоли собирается продолжить судиться, чтобы бывший муж не смог воспитывать их пятерых детей. Также сообщается. Что актер хотел как можно больше проводить времени со своими детьми, но Анджелина всячески мешала этому. В суде она заявляла, что Питт был замечен в домашнем насилии и следовательно, доверять детей ему нельзя.
К процессу привлекали множество экспертов, медиков, психологов и других важных свидетелей.
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Брэд Питтджолисуд пита и джоли
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