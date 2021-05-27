Обнаженная Анна Седокова порадовала фото в ванной с лепестками роз
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Обнаженная Анна Седокова порадовала фото в ванной с лепестками роз

5:28:425/27/2021Фото: pixabay
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Она выложила видео со съемочной площадки нового клипа.

Анна Седокова обнажилась перед поклонниками
Бывшая солистка группы ВИА Гра Анна Седокова в очередной раз обнажилась перед фанатами. На этот раз в своем аккаунте в социальных сетях звезда показала, как проходит съемочный процесс нового клипа. Ей сделали шикарный макияж, мокрые волосы. После этого полностью обнаженная певица погрузилась в ванну с бутонами роз двух цветов. Одной рукой Седокова прикрывала голую грудь, а другой гладила себя по плечам. После этого она провела рукой по волосам и томно посмотрела в камеру. Конечно же, после таких откровенных кадров фанаты остались в восторге.
Отметим, что Седокова часто радует поклонников своим шикарными обнаженными формами. Правда, некоторые отмечают, что ее фигура — это результат фоторедакторов.
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ВИА Граседокова. клип анны седоковой
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