Бывшая солистка группы ВИА Гра Анна Седокова в очередной раз обнажилась перед фанатами. На этот раз в своем аккаунте в социальных сетях звезда показала, как проходит съемочный процесс нового клипа. Ей сделали шикарный макияж, мокрые волосы. После этого полностью обнаженная певица погрузилась в ванну с бутонами роз двух цветов. Одной рукой Седокова прикрывала голую грудь, а другой гладила себя по плечам. После этого она провела рукой по волосам и томно посмотрела в камеру. Конечно же, после таких откровенных кадров фанаты остались в восторге.Отметим, что Седокова часто радует поклонников своим шикарными обнаженными формами. Правда, некоторые отмечают, что ее фигура — это результат фоторедакторов.
Обнаженная Анна Седокова порадовала фото в ванной с лепестками роз
5:28:425/27/2021
Она выложила видео со съемочной площадки нового клипа.
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