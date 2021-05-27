Обвиненным в смерти новорожденного врачам суд отменил оправдательный приговор
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Обвиненным в смерти новорожденного врачам суд отменил оправдательный приговор

8:12:485/27/2021Фото: Pixabay
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Калининградских врачей снова будут судить после оправдания. Следствие полагает, что они специально умертвили недоношенного младенца, чтобы не портить статистику.

Оправдательный приговор врачам из Калининграда отменен

Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая ранее были оправданы Калининградским областным судом в деле о смерти недоношенного новорожденного ребенка.

Оправдательный приговор отменили в апелляционном суде общей юрисдикции, сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

"Суд отменил приговор Калининградского областного суда и отправил дело на новое рассмотрение", - цитирует Буданову РИА Новости.

По версии обвинения, в конце 2018 года в роддом, где работала главврачом Белая, поступила женщина и родила мальчика весом 700 граммов (на 23-24 неделе беременности). По мнению стороны обвинения, для того, чтобы не портить статистику, Белая привлекла анестезиолога Сушкевич, которая через несколько часов прибыла в больницу и сделала ребенку инъекцию сульфата магния, от чего младенец умер.

Прокуратура обжаловала приговор первого суда, в СК также отметили, что "эмоциональные оценки, по-видимому, стали преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов". Во время следствия врачи находились под домашним арестом.

После оправдательного приговора Белая вернулась к работе в качестве замглавврача роддома №4, а Сушкевич снова стала работать в перинатальном центре.

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