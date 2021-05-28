Красивые картинки с Днем пограничника 28 мая и поздравления для наших героев
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Красивые картинки с Днем пограничника 28 мая и поздравления для наших героев

6:02:255/28/2021Фото: 100cards.ru
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В 2021 году День пограничника в России будут отмечать в 103 раз.

День пограничника

На границе ты служил
Родине, Отчизне.
И теперь ты заслужил
Похвалы по жизни.

Пограничник дорогой,
Тебя мы уважаем.
И сегодня, в праздник твой,
Тебя мы поздравляем.

Пожелаем мы тебе
Сил, здоровья и любви,
Чтоб был мир на всей земле.
Жизнь свою ты береги.

День пограничника

Есть в мае один важный день.
От всех других дней он отличен.
Ведь в этот день не спит душа,
О службе помнит пограничник.

Кто вспоминает о постах,
А кто-то заступил нарядом.
Но благодарны свято Вам,
Поклон Вам, погранцы-ребята!

Пускай над вами будет мир,
Спокойны будут все границы.
Не будет войн, сирен и мин,
А в небе пусть летают птицы.

Здоровья вам, верных друзей.
Пусть будет сон спокойным, крепким.
Любите жен и матерей,
Успешны будут ваши детки.

И с праздником вас от души.
Вы — наша гордость, наша слава!
Ведь пограничник — это жизнь,
А ваша жизнь это — застава!

День пограничника

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем пограничника! Желаю продвижения, больших достижений, храбрости, смелости, доблести, справедливости и сил. Пусть работа будет в удовольствие, не будет суетной и конфликтной. Желаю личностного роста, безопасности и верных друзей. С праздником!

День пограничника

Сильный, смелый и отважный,
Пограничник наш бесстрашный.
Ты достоин уваженья,
Всех похвал и восхищенья.

И за ночи, что без сна,
Благодарна вся страна.
С твоим днем мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!

День пограничника

Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru

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