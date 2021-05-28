С Днем сварщика открытки с огоньком и душевные поздравления на 28 мая 2021 года

Волшебник, маг, металла укротитель,
С Днем сварщика! Удачи и добра!
Ты сталь соединяешь крепкой нитью,
Твоя работа – вовсе не игра!
Твой труд опасен, нужен, благороден!
Огонь легко ты сможешь обуздать!
Здоров, богат будь, счастлив и свободен!
Желаем в жизни и в труде блистать!
С Днем сварщика! Желаю гармонично
Работу вписать в повседневную жизнь,
Чтоб было всегда все везде на отлично
У вас, красивых и талантливых мужчин!
Сварщиком не зря ты стал!
Сваришь ты любой металл!
Освоил не один маневр!
Способен на любой шедевр!
С Днем сварщика! Пускай везет,
Счастливым будет день и год!
Пускай здоровье не подводит,
А денежка всегда находит!
С Днем сварщика! Варить желаю классно!
И радость от работы получать!
Пусть будет результат всегда прекрасным,
Желаю жить, работать лишь «на пять»!
Труд сварщика нелегок, это ясно!
Но он влечет и манит, как магнит!
Трудиться я желаю безопасно,
И пусть судьба к тебе благоволит!
Источник: bipbap.ru, pozdravim.net