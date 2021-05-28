Уникальные открытки в День сварщика 28 мая 2021 и ловкие поздравления для умельцев

Занят сварщик нужным делом —
Варит он металл умело,
Пусть конструкция сложна,
Ему помощь не нужна.
Он работу сделал ловко,
У него своя сноровка,
Сварка нужная всегда,
Без нее ведь никуда.
В этот день тебя поздравим,
Без подарка не оставим,
Дарим мы тебе стихи,
Получились неплохи!
Профессий в этой жизни много,
И есть такая не одна.
Соединить, да ради Бога —
В церквях объединят сердца.
Соединяет оператор
Мобильной связи разговор.
Скрестит собак своих кинолог,
Маляр соединит раствор.
И сварщик тоже ведь работа
Объединения чего-то.
Металл — такая вот забота,
Не борщ сварить, как смог-бы кто-то.
Поэтому поздравим дружно
Всех сварщиков с их Днем заслуженным!
Подумаешь, сварочные аппараты...
Они не заменят ручного труда.
Хотя люди требуют часто зарплату,
Их опыт проверить успели года.
Опасности сварщиков подстерегают:
Там искры летят, тут металл раскален —
Но прочего все же они и не знают,
Уж больно характер их разгорячен.
Храните же марку профессии важной.
Пусть знают коллеги: не нужно шутить —
Работать здесь сможет мужчина отважный.
Лишь избранный может металлы варить.
Тебе покоряется гордый металл.
Ты к сплавам подходы знаешь.
Профессию — сварщик себе избрал.
Швы прочные стойко варишь.
Пусть пламенем ярким искрятся в судьбе
Здоровье, удача, достаток!
Швом сварочным прочно желаем в семье
Любовь навсегда запечатать!
Источник: pozdravok.ru