Уникальные открытки в День сварщика 28 мая 2021 и ловкие поздравления для умельцев
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Уникальные открытки в День сварщика 28 мая 2021 и ловкие поздравления для умельцев

11:40:365/28/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Эта дата официально не утверждена, однако имеет уже довольно долгую историю — её празднуют с начала 90-х годов 20 века.

День сварщика

Занят сварщик нужным делом —
Варит он металл умело,
Пусть конструкция сложна,
Ему помощь не нужна.

Он работу сделал ловко,
У него своя сноровка,
Сварка нужная всегда,
Без нее ведь никуда.

В этот день тебя поздравим,
Без подарка не оставим,
Дарим мы тебе стихи,
Получились неплохи!

День сварщика

Профессий в этой жизни много,
И есть такая не одна.
Соединить, да ради Бога —
В церквях объединят сердца.

Соединяет оператор
Мобильной связи разговор.
Скрестит собак своих кинолог,
Маляр соединит раствор.

И сварщик тоже ведь работа
Объединения чего-то.
Металл — такая вот забота,
Не борщ сварить, как смог-бы кто-то.

Поэтому поздравим дружно
Всех сварщиков с их Днем заслуженным!

День сварщика

Подумаешь, сварочные аппараты...
Они не заменят ручного труда.
Хотя люди требуют часто зарплату,
Их опыт проверить успели года.

Опасности сварщиков подстерегают:
Там искры летят, тут металл раскален —
Но прочего все же они и не знают,
Уж больно характер их разгорячен.

Храните же марку профессии важной.
Пусть знают коллеги: не нужно шутить —
Работать здесь сможет мужчина отважный.
Лишь избранный может металлы варить.

День сварщика

Тебе покоряется гордый металл.
Ты к сплавам подходы знаешь.
Профессию — сварщик себе избрал.
Швы прочные стойко варишь.

Пусть пламенем ярким искрятся в судьбе
Здоровье, удача, достаток!
Швом сварочным прочно желаем в семье
Любовь навсегда запечатать!

День сварщика

Источник: pozdravok.ru

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