Столото в 1390 тираже "Русского лото" 30 мая 2021 разыграет 800 млн руб., 70 поездок в Сочи и "Кубышку"
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Столото в 1390 тираже "Русского лото" 30 мая 2021 разыграет 800 млн руб., 70 поездок в Сочи и "Кубышку"

1:20:545/28/2021Фото: pixabay
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Денежный эквивалент поездки в Сочи — 100 000 рублей.

Джекпот — 800 000 000 рублей, 70 поездок в Сочи и дополнительный розыгрыш в «Русском лото»

Май уже почти закончился. «Русское лото» вовсю готовится встречать лето. В ближайшем тираже вас ждут:


  1. Джекпот — 800 000 000 рублей!
  2. 70 поездок в Сочи.
  3. Множество других денежных призов.
  4. Дополнительный розыгрыш — «Кубышка», ещё один шанс на выигрыш.

В «Кубышке» выигрывают билеты, в которых все числа, не выпавшие в тираже, находятся либо в верхнем, либо в нижнем игровом поле.

Советуем купить больше билетов!

Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 29 мая.

Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 30 мая, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

Денежный эквивалент поездки в Сочи — 100 000 рублей.

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анонсРусское лотоСтолототираж 1390
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