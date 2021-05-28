Столото в 1390 тираже "Русского лото" 30 мая 2021 разыграет 800 млн руб., 70 поездок в Сочи и "Кубышку"

Май уже почти закончился. «Русское лото» вовсю готовится встречать лето. В ближайшем тираже вас ждут:
- Джекпот — 800 000 000 рублей!
- 70 поездок в Сочи.
- Множество других денежных призов.
- Дополнительный розыгрыш — «Кубышка», ещё один шанс на выигрыш.
В «Кубышке» выигрывают билеты, в которых все числа, не выпавшие в тираже, находятся либо в верхнем, либо в нижнем игровом поле.
Советуем купить больше билетов!
Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 29 мая.
Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 30 мая, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.
Денежный эквивалент поездки в Сочи — 100 000 рублей.