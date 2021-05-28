ЕГЭ-2021: с 31 мая 724 тысячи школьников сдают экзамены, в каждой школе будет дежурить полиция
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ЕГЭ-2021: с 31 мая 724 тысячи школьников сдают экзамены, в каждой школе будет дежурить полиция

2:00:265/28/2021Фото: pixabay.com
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В 2021 году ЕГЭ сдают только выпускники 11-х классов, планирующие поступление в вузы.

Татьяна Голикова провела селекторное совещание с регионами по организации ЕГЭ

26 мая вице-премьер Татьяна Голикова провела селекторное совещание с регионами, где обсуждались вопросы организации и проведения единого государственного экзамена в 2021 году.

Татьяна Голикова выразила благодарность всем присутствующим за проделанную работу, которая позволила учащимся 11-х классов успешно завершить обучение в школах. Она отметила, что основной период ЕГЭ начнётся уже 31 мая. «В этом году сдавать ЕГЭ планируют свыше 724 тысяч человек, что почти на 11 тысяч человек больше, чем в 2020 году. Из них более 629 тысяч человек – выпускники текущего года, что на 9 тысяч человек больше, чем в прошлом году», – сообщила вице-премьер и напомнила, что в 2021 году ЕГЭ сдают только выпускники 11-х классов, планирующие поступление в вузы.

Татьяна Голикова также отметила, что экзамены по информатике и информационно-коммуникационным технологиям впервые пройдут с использованием компьютеров. Оснащение техническим оборудованием пунктов проведения экзаменов осуществляется в том числе в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». В целях минимизации рисков возможных сбоев в ходе экзаменов Рособрнадзором проведены всероссийские апробации с участием обучающихся. Тренировки прошли без сбоев.

Как отметила Татьяна Голикова, экзамены в этом году пройдут в традиционный период, однако ввиду сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки первоочередной задачей остаётся сохранение здоровья всех участников и организаторов этих событий. Вице-премьер подчеркнула, что проведение экзаменационной кампании, как и в предыдущем году, будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Среди них – термометрия на входе в пункт проведения экзамена, социальное дистанцирование, оснащение пунктов проведения экзаменов необходимым оборудованием и достаточным количеством средств индивидуальной защиты для специалистов, задействованных в проведении ЕГЭ, а также обеспечение пунктов проведения экзаменов оборудованием для обеззараживания воздуха.

Особое внимание Татьяна Голикова обратила на меры, принимаемые для обеспечения безопасности в пунктах проведения экзамена. «В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов», – отметила она. По словам Татьяны Голиковой, всего в 2021 году свыше 300 тысяч человек будет задействовано в качестве кадров для организации ЕГЭ непосредственно в пунктах проведения экзаменов.

Вице-премьер подчеркнула, что экзамены должны пройти без сбоев и с учётом всех мер безопасности, а также с сохранением наработанного годами принципа объективности и справедливости. «Особое внимание необходимо обратить на соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и норм, принятие всех необходимых мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактическим мероприятиям», – обратилась она к присутствующим.

Отдельно вице-премьер назвала регионы, которые успешно справляются с поставленными задачами как на подготовительном этапе, так и в период проведения ЕГЭ. Лидером в части организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ в 2020 году стали Ленинградская и Орловская области. Высокий уровень проведения экзаменов отмечен также в Вологодской области и Алтайском крае. Анализ участия этих регионов в подготовке экзаменационной кампании 2021 года также показал отсутствие каких-либо нареканий и замечаний.

По итогам обсуждения Татьяна Голикова рекомендовала руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации взять под личный контроль организацию и проведение единого государственного экзамена, в том числе:

- обеспечить взаимодействие региональных органов управления образованием, здравоохранения, внутренних дел и иных ведомств по вопросам безопасности при проведении ЕГЭ;

- обеспечить контроль за объективностью проведения экзаменов;

- обеспечить широкое информационно-разъяснительное сопровождение экзаменационной кампании 2021 года.

Рособрнадзору поручено организовать мониторинг проведения ЕГЭ в субъектах с учётом всех требований, о ходе проведения ЕГЭ докладывать еженедельно, а итоговый доклад представить в Правительство до 15 сентября 2021 года.

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экзаменЕГЭ-2021селекторное совещание
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