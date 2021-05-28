К трем знакам зодиака вернутся экс-возлюбленные во время ретроградного Меркурия, с 29 мая по 22 июня 2021 года

О ретроградный Меркурий, почему ты всегда должен быть таким противным? Почему вам всегда приходится портить планы и мешать нашему продвижению вперед?
Ретроградный Меркурий уже здесь - и мы собираемся испытать его неумолимый удар с 29 мая по 22 июня 2021 года, пишет yourtango.com.
Кажется, что ретроградный сезон всегда что-то возвращает в нашу жизнь, когда мы меньше всего этого ожидаем.
Расстройства наполнят нашу жизнь глупыми ошибками, неправильными шагами и плохими решениями - иногда за нас другие, а иногда - собственными руками.
Ретроградный Меркурий имеет тенденцию слишком глубоко загонять нас в собственные головы, а там, где есть чрезмерные размышления, есть потенциальные проблемы.
Одна конкретная тема для размышлений, которая возникает во время ретроградного сезона, - это идея о том, что делает бывший любовник.
Они счастливы или несчастны? Они все еще думают о нас или какого черта мы все еще думаем о них? Это астрологическое событие вернет в нашу жизнь некоторые старые лица, хотим мы их видеть или нет.
И для некоторых из нас мы вернемся в прошлое, чтобы иметь дело с кем-то, кто технически там живет. Или, по крайней мере, мы думали, что они там жили до сих пор.
Какие знаки можно ожидать услышать от старого любовника благодаря ретроградному Меркурию?
Для трех знаков зодиака ретроградный Меркурий вернет на горизонт бывшего.
Телец, Лев и Водолей будут сетовать на то, как Меркурий открыл дверь, которую они считали закрытой, запертой и запечатанной без какого-либо разрешения когда-либо открываться снова.
Три знака зодиака, к которым бывший возвращается во время ретроградного Меркурия с 29 мая по 22 июня 2021 года:
Телец (20 апреля - 20 мая)Это ретроградное движение можно было бы считать экстраординарным, учитывая, что мы только что вышли из лунного затмения в полнолуние, и в основе всего этого лежит ретроградный Сатурн.
Как это влияет на вас, Телец полагает, что ваше старое пламя должно вернуться - и нет ничего в мире, чего бы вы хотели МЕНЬШЕ, чем иметь что- то общее с этим человеком когда-либо снова. Это не тот вид возвращения, который длится долго и даже не влияет на вас - тем не менее, они хотят, чтобы вы вернулись, и будут причинять себе неудобства, пока вы СНОВА не избавитесь от них.
Это тот, кто просто не понимает намеков. Вы вернули их в прошлое, но они почти сразу же вернулись к своим старым трюкам, и вы наконец усвоили с ними урок: никогда не позволяйте им возвращаться в свою жизнь.
Вам не нужен внешний совет для этого, Телец, вы уже знаете, что, несмотря на то, что они настойчивы, они также являются мусором, когда дело доходит до вашей личной жизни, вашей самооценки и вашего личного прогресса. Они могут постучать, но это не значит, что вам нужно отвечать.
Лев (23 июля - 22 августа)Вот вам поворот - ретроградный Меркурий пробудил у вас старые воспоминания, и теперь вы не можете выбросить из головы определенного человека.
Вы задаетесь вопросом, что с ними стало, что они делают сейчас, и поэтому вы немного преследуете их в социальных сетях , знаете ли - просто какое-то «безобидное» расследование.
За исключением того, что наблюдение за их действиями в Интернете делает вас еще более любопытным, и поэтому вы протягиваете руку - да, этот ретроград заставляет вас забыть себя - и то, что произошло между вами и этим человеком, которого больше нет в вашей жизни.
Итак, вы протягиваете руку - и вас отвергают. Это ВЫ тот человек, который возвращается в чью-то жизнь во время этого ретроградного движения, и именно вы постоянно портите это общение.
Ваше сильное эго Льва заставляет вас думать, что вы не можете сделать ничего плохого, но обращаться к кому-то, кто не хочет, чтобы вы были рядом, - не лучшая идея, и это то, что - если вы действительно преследуете его - вернется к вам в отрицательный способ. Сделайте себе одолжение - позвольте спящим собакам полежать.
Водолей (20 января - 18 февраля)Вы тот, кто сохранил непринужденные отношения со всеми своими бывшими. Вы стараетесь избегать враждебности или плохих чувств, насколько это возможно, и ваш стиль общения с бывшими всегда был одним из «давай останемся друзьями», что тебе очень успешно удается.
Но есть один человек - тот, кто не мог отказаться от всего, и ретроградный Меркурий, кажется, пробудил в них какое-то фальшивое желание вернуться в вашу жизнь.
Они даже не знают почему, но внезапно, из-за путаницы, вызванной ретроградным (а это тяжело ...), этот человек из прошлого решил, что вы ЕДИНСТВЕННЫЙ и что вы, двое, должны попытаться воссоединиться.
Чего они не понимают, так это того, что вы не хотите этого или их - и что есть очень хороший шанс, что вы сейчас с кем-то другим.
Вы получите известие от этого человека на этой неделе; это почти так, как если бы вы ожидали, что они свяжутся с вами, и это вызывает у вас страх, потому что вы не из тех, кому нравится отвергать людей. Тем не менее, вам, возможно, придется отказаться от них. Просто помните, это их фантазия, а не ваша.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)Все в ваших графиках и картах показывает, что следующие несколько недель вы будете окружены любовью и счастьем.
Хотя это кажется благословением, это также может вызвать старые эмоции, которые приведут к воспоминаниям о старых любовных приключениях.
Вы будете сравнивать записи - кто был лучшим любовником? Кто был самым добрым человеком? Кто сделал мне хуже всего? От кого бы я сбежал, если бы увидел их на улице? Что ж, в этом ирония судьбы ретроградного Меркурия - этого человека вы хотите избегать любой ценой?
Это человек, который внезапно чувствует, что ему нужно вернуться в вашу жизнь.
Хорошо то, что они не будут прилагать никаких усилий, чтобы вернуться, однако вы можете услышать от них под видом: «Эй, я просто звонил, чтобы проверить, как вы себя чувствуете, посмотрите, как у вас дела. ... "Это крутой, спокойный, собранный способ начать все заново - по словам этого человека.
Вы даже можете подыгрывать, думая, что они невиновны и не имеют скрытых мотивов.
Затем - динь, динь, динь - внезапно этот человек из прошлого превращается из умеренного друга в напористого бывшего, который может видеть только то, что с вами не так, и теперь решил рассказать вам все об этом. У тебя на руках злобный бывший.
Лучше всего их игнорировать. Они процветают благодаря вашему вниманию, отрицательному или положительному. Ни того, ни другого.