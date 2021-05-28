Почему личная астрологическая карта так важна: девять главных причин
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Почему личная астрологическая карта так важна: девять главных причин

5:15:285/28/2021,Полли ВирумФото: pixabay.com
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Информация в вашей натальной карте может дать представление о вашей личной силе.

9 главных причин, по которым персонализированные астрологические чтения того стоят

Натальные карты, также известные как карты рождения, потенциально могут выявить ваши сильные и слабые стороны.

Вы когда-нибудь хотели, чтобы ваша жизнь была немного проще? Вы все еще ищете вторую половинку или лучший выбор карьеры? Оказываетесь ли вы в тех же безумных жизненных спиралях и моделях отношений?

Если эти вопросы находят отклик у вас, возможно, пришло время изучить вашу астрологическую карту рождения или «натальную карту», пишет yourtango.com.

Как может персонализированное астрологическое чтение того стоить?

Во время вашего рождения звезды и планеты остановились на достаточно долгое время, чтобы вы могли сделать первый вдох. Ваш дух захватил мистическую энергию того самого момента.

Сегодня вы являетесь живым примером алхимии даты, времени и места вашего рождения.

Информация в вашей натальной карте может дать представление о вашей личной силе. Надеюсь, это новое понимание поможет вам создать жизнь, в которой вас полностью поддерживает Вселенная.

Вот 9 причин, по которым индивидуальное чтение астрологии с использованием натальных карт того стоит:

1. Расположение вашего Солнца в момент вашего рождения может помочь вам раскрыть свою истинную природу.

Вы становитесь креативными или вы сильный лидер? Расположение Солнца также является хорошим индикатором того, чего вы желаете в жизни.

Изучение вашего солнечного знака поможет вам раскрыть свою истинную природу. Думайте о своем солнечном знаке как о важной части вашего заявления «Я ...».

2. Ваш восходящий знак - это то, как вас видят другие.

Соответствует ли осознание того, как другие потенциально видят вас, вашему видению себя?

Другие видят вас так, как вы хотите, чтобы на них смотрели? Вы пользуетесь этим местом размещения?

Понимание вашей персональной натальной карты может помочь вам ответить на эти и другие вопросы.

3. То, где Меркурий появляется на вашей карте, может указывать на ваш стиль общения.

Это также очень ценно, поскольку помогает вам распознать свой уникальный способ мышления и обработки информации.

Вы сумасшедший мыслитель или медленный и вдумчивый оратор?

4. То, где Плутон появляется на вашей карте, может выделить потенциальные области трансформации и то, как работает ваше подсознание.

Ожидайте, что эта область вашей жизни испытает некоторое возрождение и большой рост.

5. Место на карте Луны - отличное место для исследования вашего эмоционального тела.

Расположение вашей Луны показывает вашу уязвимую, интуитивную сторону.

Это отличный инструмент, который поможет вам узнать, что лично вам нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности как физически, так и эмоционально.

6. Размещение вашего Северного узла может указывать на большой урок кармы в этой жизни.

Что вы приехали сюда испытать?

Напротив - ваш Южный Узел. Это покажет вам ваше комфортное место и потенциальные жизненные модели, в которых вы можете застрять.

7. Насколько сбалансированы элементы вашей диаграммы?

Достаточно ли воздуха для хорошего общения? Достаточно ли у вас воды, чтобы уважать свое эмоциональное «я»?

Достаточно ли у вас Земли, чтобы заземлить вас и связать с материальными аспектами жизни? Достаточно ли у вас Огня, чтобы инициировать изменения?

С другой стороны, у вас может быть приток одного или двух элементов, которые необходимо уравновесить выбором образа жизни.

8. Где находится Сатурн в вашей карте?

Сатурн - великий учитель границ и жизненных уроков. В зависимости от положения вашего Сатурна от вас могут потребоваться дисциплина и практика в вашей карьере.

Может быть, вам нужно углубить свои духовные практики. Сатурн всегда требует внимания в важной сфере вашей жизни.

9. Где в вашей карте отображается целитель Хирон?

Это может быть индикатором областей, которые вам нужно будет исцелить, чтобы помочь другим. Исцеление в вашей жизни может заключаться в том, чтобы научиться говорить правду, любить себя или создавать семью.

Независимо от того, где находится Хирон в вашей карте, знайте, что вы можете помочь другим исцелиться на их пути.

Изучение планетарного выравнивания на вашей карте.

В натальных картах вы также можете изучить расположение планет и их влияние друг на друга. Эти сочетания могут указывать на потенциальные проблемы или легкость жизни.

Когда вы читаете астрологию, вы изучаете нынешний жизненный опыт человека. Будут раскрыты некоторые проблемы прошлых жизней, но основное внимание будет уделено человеческому существованию.

Более глубокое понимание себя через астрологические чтения.

После того, как вы хорошо поймете, как вы продвигаетесь по жизни как человек, не пора ли исследовать себя на более глубоком уровне? Познакомиться на уровне души?

Магия вашей души раскрывается в чтениях экстрасенсов, записях Акаши , чтениях ангелов и чтениях прошлых жизней.

Именно с этим пониманием вы можете создать жизнь, которую действительно желаете. Вы начинаете понимать свою силу свободы воли и проявления.

Самый важный посыл заключается в том, что независимо от того, что говорят планеты, вы сами создаете свою жизнь и судьбу.

Получайте удовольствие и исследуйте множество доступных вам ценных инструментов самопознания, таких как чтение по западной астрологии, чтение экстрасенсов, чтение медиумизма, ведическая астрология, коучинг намеренных проявлений или даже работа с энергией.

Все это может быть частью вашего пути к самосознанию.

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