Как мы помним события нашей жизни: что происходит с памятью?
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Как мы помним события нашей жизни: что происходит с памятью?

5:00:215/28/2021Фото: pixabay.com
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Мы хотим, чтобы наши воспоминания сохраняли информацию, которая, скорее всего, будет полезна в будущем, когда мы столкнемся с подобными ситуациями.

Детали памяти со временем бледнеют, сохраняется только основная суть

Какая информация сохраняется в памяти с течением времени, а какие части теряются? Эти вопросы привели к появлению множества научных теорий на протяжении многих лет, и теперь группа исследователей из университетов Глазго и Бирмингема смогла дать некоторые ответы.

Их новое исследование, опубликованное сегодня в журнале Nature Communications , демонстрирует, что наши воспоминания со временем становятся менее яркими и детализированными, и в конечном итоге сохраняется только центральная суть. Более того, эта «гистификация» наших воспоминаний усиливается, когда мы часто вспоминаем наш недавний опыт, пишет medicalxpress.com.

Эта работа может иметь значение в ряде областей, включая характер воспоминаний при посттравматическом стрессовом расстройстве, многократное опросы свидетельских показаний и даже передовой опыт подготовки к экзаменам.

Хотя воспоминания не являются точными копиями прошлого (вспоминание понимается как в высшей степени реконструктивный процесс), эксперты предположили, что содержимое воспоминания может изменяться каждый раз, когда мы возвращаем его в память.

Однако, насколько наши воспоминания отличаются от первоначального опыта и как они трансформируются с течением времени, до сих пор было трудно измерить в лабораторных условиях.

Для этого исследования исследователи разработали простую компьютеризированную задачу, которая измеряет, насколько быстро люди могут восстановить определенные характеристики визуальных воспоминаний, когда их попросят сделать это. Участники выучили пары «слово-изображение», и позже им требовалось вспомнить различные элементы изображения, когда им указывалось слово. Например, участников просили как можно быстрее указать, было ли изображение цветным или оттенками серого (воспринимаемая деталь), или показало ли оно одушевленный или неодушевленный объект (семантический элемент).

Эти тесты, проверяющие качество визуальных воспоминаний, проводились сразу после обучения, а также после двухдневной задержки. Модели времени реакции показали, что участники быстрее запоминали значимые семантические элементы, чем поверхностные, перцептивные.

Джулия Лифанов, ведущий автор исследования из Университета Бирмингема, сказала: «Многие теории памяти предполагают, что со временем, и когда люди пересказывают свои истории, они, как правило, забывают поверхностные детали, но сохраняют значимое, семантическое содержание мероприятие.

«Представьте себе воспоминание об ужине с другом до COVID - вы понимаете, что не можете вспомнить декор стола, но точно знаете, что заказали; или вы помните разговор с барменом, но не цвет его рубашки. Эксперты по памяти называют это явление "семантизация".

Профессор Мария Вимбер, старший автор исследования из Университета Глазго, сказала: «Модель запоминания значимых семантических элементов, которую мы демонстрируем в этом исследовании, указывает на то, что воспоминания в первую очередь смещены в сторону значимого содержания - и мы показали в предыдущем Исследования показывают, что эта предвзятость также явно отражается на сигналах мозга.

«Наши воспоминания меняются со временем и использованием, и это хорошая и адаптивная вещь. Мы хотим, чтобы наши воспоминания сохраняли информацию, которая, скорее всего, будет полезна в будущем, когда мы столкнемся с подобными ситуациями».

Исследователи обнаружили, что предвзятость к содержанию семантической памяти значительно усиливается с течением времени и с повторным запоминанием. Когда через два дня участники вернулись в лабораторию, они гораздо медленнее отвечали на вопросы, связанные с восприятием, но у них была относительно сохранная память на семантическое содержание изображений. Однако переход от детализированных воспоминаний к более концептуальным воспоминаниям был гораздо менее выражен в группе испытуемых, которые неоднократно просматривали изображения, вместо того, чтобы их активно возвращать в память.

Исследование имеет значение для изучения природы воспоминаний в отношении здоровья и болезней. Он предоставляет инструмент для изучения неадаптивных изменений, например, при посттравматическом стрессовом расстройстве, когда пациенты часто страдают от навязчивых травматических воспоминаний и склонны чрезмерно обобщать эти переживания на новые ситуации. Полученные данные также очень важны для понимания того, как воспоминания очевидцев могут искажаться из-за частых интервью и многократного вспоминания одного и того же события.

Полученные данные также демонстрируют, что тестирование себя перед экзаменом (например, с помощью карточек) позволит удерживать значимую информацию дольше, особенно если за ней последуют периоды отдыха и сна.

Исследование «Время реакции, характерное для конкретных характеристик, показывает семантику воспоминаний с течением времени и с повторным запоминанием», опубликовано в Nature Communications.

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