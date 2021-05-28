Грозы идут на Бердск 28 мая: почему ничего нельзя категорически сеять на огороде

Метеорологическая обстановка от МЧС на 28 мая 2021 года.
Переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный ночью 7-12 м/с местами порывы до 20 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8°С, местами до +13°С, днем +14, +19°С.
Народный праздник Пахом Теплый отмечается 28 мая.
В этот день люди сажают пшеницу. Остальные культуры не рекомендуется сеять, потому что они пропадут. Также не принято работать на земле в полдень, поскольку никакого проку от этих дел не будет.