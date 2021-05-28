Когда Христос после Воскрешения явился Марии Магдалине? Что отмечают 9 июня в Отдание пасхи 2021

Пасха это самый значимый и великий праздник у христиан. Поскольку он занимает центральное место в православном церковном календаре, для его празднования отводится самый долгий период - сорок дней. По прошествии их отмечается Вознесение Господне. А накануне Вознесения отмечают другой большой праздник - Отдание Пасхи.
С этой торжественной Божественной Литургией, проводимой на Отдание Пасхи, православные прекращают отмечать Воскресение Христово. В 2021 году этот праздник выпал на 9 июня.
Пасха отмечает события дня, когда Мария Магдалина пришла к Гробу Господнему, чтобы подготовить тело к погребению и умастить тело ароматным маслом миро. Но Гроб оказался пуст. Мария Магдалина заплакала, подумав, что тело украли. но к ней явился сам Христос и сказал всем сообщить о Его Воскресении.
Такое великое событие отмечают долго. Именно поэтому все сорок дней после Светлого Христова Воскресения во всех храмах продолжаются пасхальные богослужения. Они проходят также красиво и торжественно, как в саму Пасху. Священники все 40 дней служат литургии в белых ризах, символизирующих свет из Гроба Господня.
В этот день в песнопениях звучат гимны "Воистину Воскрес". В этот день в последний раз в этом году радуются тому чуду.
Традиции
Главное, что полагается сделать православному, это, конечно же, посещение праздничной литургии и праздничной молитвы. В 2021 году всех призывают набраться терпения из-за того, что храмы могут быть закрыты для прихожан из-за угрозы распространения вируса. Поэтому не запрещается праздновать праздник дома и прочесть молитву дома - это не будет считаться грехом.
Сегодня последний день для того, чтобы приветствовать друг друга словами "Христос Воскрес" и "Воистину Воскрес".
В этот день предлагается больше времени посвятить размышлению о жизни и смерти, о душе, помолиться. Работа не запрещена, но тяжелую лучше отложить.