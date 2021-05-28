В Томске замначальника ФСИН привезли в больницу в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями

Серьезное ЧП произошло в Омске. Там заместителя начальника управления ФСИН Александра Зорина привезли в больницу с ножевыми ранениями. Мужчина находился в тяжелом состоянии. Местные СМИ пишут, что на него либо напали возле работы, либо он сам себе нанес травмы. В общей сложности, у него насчитали 7 ножевых ранения.
Как сообщают правоохранители, замначальника привезли в больницу 26 мая в половине девятого утра. Одно из ранений было в сердце. Сейчас выясняется, что же произошло на самом деле. Отрабатывается версия нападения.
Телеграм-канал Мэш сообщает, что мужчина решил уйти из жизни.
К сожалению, в пресс-службе ФСИН не прокомментировали ситуацию на данный момент неизвестно. Жив ли Зорин.