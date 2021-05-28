В США назвали российский газ самым грязным в мире

В США власти в очередной раз высказали недовольство в сторону России. На этот раз свой негатив выплеснула министр энергетики Америки Дженнифер Грэнхолм во время слушаний в комитете Палаты американского Конгресса по науке, космосу и технологиям. Она заявила, что российский природный газ самый грязный в мире.
А все началось с обсуждения санкция в отношении строительства газопровода Северный поток-2. Американский министр категорически против его строительства. По ее мнению, этот проект очень опасный, так как он будет проводить самый грязный газ на земле без соблюдения норм по выбросу метана. А это якобы, может плохо сказаться на климате Америки.
Отметим, что вот уже несколько лет Америка продляет санкции в отношении России, в том числе и из-за Северного потока.
Напомним, что Северный поток-2 — это газопровод, который идет из России в Германию по Балтийскому морю. Он проходит сразу чрез пять стран. Его должны были построить еще два года назад, но из-за запрета Дании прокладывать газопровод на своей территории все работы остановили. В декабре 2019 года США ввели санкции против России из-за строительства этого газопровода. Но в этом году строительство продолжилось. Кстати. С помощью Северного потока-2 российский газ будут поставлять европейским потребителям, так как там сильно вырос спрос на газ и упала его добыча.
Кстати, на днях в Великобритании также начали обсуждать введение санкций в отношении России из-за Северного потока.