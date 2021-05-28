Как позвонить Владимиру Путину и попасть к президенту России на личный прием: Публикуем секретный телефон
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Как позвонить Владимиру Путину и попасть к президенту России на личный прием: Публикуем секретный телефон

1:01:165/28/2021,Дмитрий БороздинФото: Kremlin.ru
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Обратиться к главе государства также можно письмом или по смс.

Телефон приемной президента: 8-495-625-35-81.

Одним из самых действенных способов решения проблем в России является непосредственное обращение к президенту страны Владимиру Путину. Наиболее популярный способ сделать это — во время горячей линии. Также многие граждане обращаются к главе государства через письмо в его администрацию. Как правило, такие обращения составляются коллективно и сопровождаются подписанной петицией с определенным требованием.

Письмо в электронном виде можно отправить через форму на сайте Кремля.

Однако национальному лидеру также можно и позвонить по телефону. Вернее в его администрацию. Основным номером для обращений граждан является 8-800-200-23-16. Именно этот номер действует во время горячей линии, однако и в другое время на него принимаются жалобы и предложения жителей страны.

Кроме того, вопросы по работе непосредственно администрации президента можно задать справочной службе по номеру 8-495-606-36-02. А судьбу своего обращения узнать в отделе по работе с обращениями физических и юридических лиц, в приемной Владимира Владимировича: 8-495-625-35-81.

Еще одна возможность сообщить о своей проблеме при помощи телефона — отправить смс-сообщение на номер 2316.

Жители Москвы могут записаться и на личный прием к помощникам главы государства, чтобы рассказать о своих проблемах непосредственно им. Столичная приемная работает по адресу ул. Ильинка, стр. 23/16, под. 11. График работы: с 9:30 до 16:30 каждый день. Прием ведется по предварительной записи на сайте Кремля.

В других регионах также есть свои приемные, с полным списком можно ознакомиться на сайте Кремля. Так приемная в Сибирском федеральном округе находится в Новосибирске, на ул. Державина, 18. Работает с понедельника по пятницу, с 9:30 до 16:30, с часовым перерывом с 13:00 до 14:00.

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