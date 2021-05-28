Президент Сирии Башар Асад снова победил на выборах. Забрал 95% голосов
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Президент Сирии Башар Асад снова победил на выборах. Забрал 95% голосов

1:23:165/28/2021Фото: wikipedia
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Несмотря на то, что он уже 20 лет у власти, за него проголосовало больше 95% сирийцев.

Путин,Асад
Башар Асад снова стал президентом Сирии

В минувшую среду, 26 мая, в Сирии состоялись выборы президента страны. После подсчета голосов стало известно. Что победу одержал действующий президент Башар Асад. Он набрал больше 95% голосов — около 13 с половиной миллионов человек отдали за него свой голос.

Соперниками Асада на выборах были два человека - кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Мараи и бывший депутат от социалистической партии Абдулла Саллум Абдулла. Они набрали 3,3% и 1,5% соответственно. Отмечается, что явка составила 78 процентов или 14,2 миллиона человек.

Теперь действующий президент Сирии останется на своем посту еще ближайшие семь лет. Также как Владимир Путин, Асад руководит страной с 2000 года. Свой пост он занял после того, как его отец Хафез Асад сложил свои полномочия президента спустя 29 лет руководства страной.

Примечательно, что еще до того. Как были известны результаты выборов, многие сирийцы. Которые отдали свой голос за Асада, стали выходить на улицы и праздновать его победу, еще окончательно не знаю итогов. У многих из них в руках были флаги и портреты Башара Асада.

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сириявыборы президентабашар асад
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