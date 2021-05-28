Пограничники Бердска приняли в свои ряды 91-летнего адъютанта полковника Зайцева Илью Прокопьева. Служил на погранзаставе при Берии
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пограничники Бердска приняли в свои ряды 91-летнего адъютанта полковника Зайцева Илью Прокопьева. Служил на погранзаставе при Берии

1:20:315/28/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
0

28 мая 2021 года в парке Победы возле памятника пограничникам бердчане отметили День пограничника. В городе сегодня живет более 600 человек, отслуживших на погранзаставах на рубежах нашей родины.

Илья Михайлович Прокопьев, старейший пограничник Бердска

28 мая - день пограничника. Сегодня, 28 мая 2021 года, в парке Победы Бердска пограничники города — все кто служил в погранвойсках, охраняя государственную границу СССР и России, отметили 103 годовщину образования пограничных войск. 30 марта 1918 года при Наркомате финансов РСФСР было создано Главное управление пограничной охраны. 28 мая 1918 года декретом СНК РСФСР учреждена Пограничная охрана границы РСФСР.

В Бердске сегодня живет более 600 человек, отслуживших на погранзаставах на рубежах нашей родины.
Сегодня в ряды ветеранов погранвойск включили старейшего пограничника Бердска — Илью Михайловича Прокопьева. Илья Прокопьев начал службу в погранвойсках в 1950 в Карело-финской АССР, служил в штабе, был адъютантом у полковника Зайцева.

- Тогда ещё нашими войсками командовал Берия. Служили срочную три года. Меня задержали на год. Полковника Зайцева забрали — время было тогда такое смутное. Может арестовали. Я видимо много знал, поэтому год не отпускали домой. Как раз умер Сталин, а потом в 1954 году я демобилизовался, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Илья Михайлович.

Военный билет Ильи Прокопьева

С приветственным словом к собравшимся пограничникам обратился вице-мэр Бердска Владимир Захаров и председатель совета депутатов Владимир Голубев. Руководители города отметили, что пограничники — самые организованные военнослужащие запаса, пожелали всем собравшимся пограничникам здоровья и успехов в гражданской жизни. В ответ троекратное ура! прозвучало на митинге.

Собравшиеся вспоминали годы службы и своих товарищей. Бердчане служили на Камчатке, в Бресте, в Северокавказском округе, в Приморском крае, в Афганистане, в Казахстане, в Туркмении, в горах, на море — граница везде была на замке. Полковник Анатолий Гридасов сегодня на митинге вручил школьникам- кадетам знаки — «Граница на замке». Пограничники возложили венки и цветы к Памятному Знаку погранвойск и Вечному огню. Подробно о митинге пограничников в следующем материале.

Пограничники Бердска в строю

Пограничников Бердска поздравили Владимир Захаров, полковник Анатолий Гридасов и Владимир Голубев

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пограничникидень пограничникамитинг в Бердске
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы в каких войсках служили?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В Барнауле завели еще одно уголовное дело после изнасилования бутылкой 11-летней школьницы. Под статью попали чиновники
    1:11:20 5/28/2021
    В Барнауле завели еще одно уголовное дело после изнасилования бутылкой 11-летней школьницы. Под статью попали чиновники
    Как позвонить Владимиру Путину и попасть к президенту России на личный прием: Публикуем секретный телефон
    1:01:16 5/28/2021
    Как позвонить Владимиру Путину и попасть к президенту России на личный прием: Публикуем секретный телефон
    БердскМэр Евгений Шестернин решил ответить через месяц, почему он зовет на совещания избранные СМИ Бердска
    12:58:21 5/28/2021
    Мэр Евгений Шестернин решил ответить через месяц, почему он зовет на совещания избранные СМИ Бердска
    В США назвали российский газ самым грязным в мире
    12:35:33 5/28/2021
    В США назвали российский газ самым грязным в мире
    В Томске замначальника ФСИН привезли в больницу в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями
    11:59:45 5/28/2021
    В Томске замначальника ФСИН привезли в больницу в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями
    Уникальные открытки в День сварщика 28 мая 2021 и ловкие поздравления для умельцев
    11:40:36 5/28/2021
    Уникальные открытки в День сварщика 28 мая 2021 и ловкие поздравления для умельцев
    БердскЛетний отдых в Бердске
    11:34:31 5/28/2021
    Летний отдых в Бердске
    Отец угрожал жене отверткой и топором. Подробности кражи ребенка у метро в Омске
    11:33:40 5/28/2021
    Отец угрожал жене отверткой и топором. Подробности кражи ребенка у метро в Омске
    Бердск"Немного" выпила и заснула: Несколько часов не могли достучаться до 56-летней пропавшей родственники в Бердске. Пришлось взламывать дверь
    11:29:48 5/28/2021
    "Немного" выпила и заснула: Несколько часов не могли достучаться до 56-летней пропавшей родственники в Бердске. Пришлось взламывать дверь
    Можно ли работать в огороде 28 мая на Пахома Бокогрея и как защититься от плохого сна?
    11:20:07 5/28/2021
    Можно ли работать в огороде 28 мая на Пахома Бокогрея и как защититься от плохого сна?