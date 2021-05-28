Пограничники Бердска приняли в свои ряды 91-летнего адъютанта полковника Зайцева Илью Прокопьева. Служил на погранзаставе при Берии

28 мая - день пограничника. Сегодня, 28 мая 2021 года, в парке Победы Бердска пограничники города — все кто служил в погранвойсках, охраняя государственную границу СССР и России, отметили 103 годовщину образования пограничных войск. 30 марта 1918 года при Наркомате финансов РСФСР было создано Главное управление пограничной охраны. 28 мая 1918 года декретом СНК РСФСР учреждена Пограничная охрана границы РСФСР.
В Бердске сегодня живет более 600 человек, отслуживших на погранзаставах на рубежах нашей родины.
Сегодня в ряды ветеранов погранвойск включили старейшего пограничника Бердска — Илью Михайловича Прокопьева. Илья Прокопьев начал службу в погранвойсках в 1950 в Карело-финской АССР, служил в штабе, был адъютантом у полковника Зайцева.
- Тогда ещё нашими войсками командовал Берия. Служили срочную три года. Меня задержали на год. Полковника Зайцева забрали — время было тогда такое смутное. Может арестовали. Я видимо много знал, поэтому год не отпускали домой. Как раз умер Сталин, а потом в 1954 году я демобилизовался, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Илья Михайлович.
С приветственным словом к собравшимся пограничникам обратился вице-мэр Бердска Владимир Захаров и председатель совета депутатов Владимир Голубев. Руководители города отметили, что пограничники — самые организованные военнослужащие запаса, пожелали всем собравшимся пограничникам здоровья и успехов в гражданской жизни. В ответ троекратное ура! прозвучало на митинге.
Собравшиеся вспоминали годы службы и своих товарищей. Бердчане служили на Камчатке, в Бресте, в Северокавказском округе, в Приморском крае, в Афганистане, в Казахстане, в Туркмении, в горах, на море — граница везде была на замке. Полковник Анатолий Гридасов сегодня на митинге вручил школьникам- кадетам знаки — «Граница на замке». Пограничники возложили венки и цветы к Памятному Знаку погранвойск и Вечному огню. Подробно о митинге пограничников в следующем материале.