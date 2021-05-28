Правила охоты изменятся с 1 августа 2021 года в Новосибирской области

Законодательное собрание Новосибирской области приняло в первом чтении поправки в закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов.
В поправках речь идет о правах и обязанностях губернатора и правительства области в связи с тем, что с 1 августа текущего года в России начнет действовать новый закон о «Животном мире», а также «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов».
Также стало известно, что теперь будет изменен порядок получения разрешений на добычу лося и косули в охотничьих угодьях. Теперь они будут распределять следующим образом — 20 процентов случайной выборкой, 80процентов между теми, кто участвовал в биотехнических мероприятиях, причем разрешение могут выдать на вид животного, по которому проводились биотехнические мероприятия и по тому региону, где они проводились.