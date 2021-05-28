Правила охоты изменятся с 1 августа 2021 года в Новосибирской области
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Правила охоты изменятся с 1 августа 2021 года в Новосибирской области

1:37:265/28/2021Фото: pixabay
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В августе вступят в силу сразу два новых федеральных закона - о «Животном мире», а также «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов».

Новый закон об охоте начнет действовать в России

Законодательное собрание Новосибирской области приняло в первом чтении поправки в закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов.

В поправках речь идет о правах и обязанностях губернатора и правительства области в связи с тем, что с 1 августа текущего года в России начнет действовать новый закон о «Животном мире», а также «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов».

Также стало известно, что теперь будет изменен порядок получения разрешений на добычу лося и косули в охотничьих угодьях. Теперь они будут распределять следующим образом — 20 процентов случайной выборкой, 80процентов между теми, кто участвовал в биотехнических мероприятиях, причем разрешение могут выдать на вид животного, по которому проводились биотехнические мероприятия и по тому региону, где они проводились.

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