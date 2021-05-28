Развестись жители Москвы могут с 31 мая 2021 через МФЦ при одном условии

В шести флагманских офисах и 41 районном центре «Мои документы» появятся новые услуги органов ЗАГС. Их можно будет получить с 31 мая.
Москвичи старше 18 лет смогут зарегистрировать брак в неторжественной обстановке. При подаче заявления будущим молодоженам предоставят на выбор 47 точек в центрах госуслуг, где они смогут расписаться. Первые регистрации пройдут в конце июня и начале июля. В дальнейшем эту услугу можно будет получить во всех центрах «Мои документы».
Среди новых услуг и расторжение брака по совместному заявлению и взаимному согласию, но только в том случае, если нет несовершеннолетних детей. Еще одно условие, которое должно соблюдаться, — либо пара расписывалась в столице, либо хотя бы один из супругов здесь проживает.
Также в «Моих документах» можно будет получить повторные свидетельства и справки, составленные сотрудниками органов ЗАГС, в том числе на несовершеннолетних детей. Еще москвичи смогут внести исправления и изменения в записи актов гражданского состояния — в свидетельство о рождении, заключении брака или развода, усыновлении и другие документы.
Еще одна услуга, доступная с 31 мая в «Моих документах», — «Проставление апостиля на официальных документах органов ЗАГС, составленных в Москве, в подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации». Она пригодится тем, кто хочет подтвердить законность документов для использования в других странах.
Кроме того, специалисты центров смогут зарегистрировать смерть или рождение по заявлению юридического лица. Вести прием заявителей по всем этим направлениям отделы ЗАГС больше не будут.
Сотрудники «Моих документов» прошли необходимое обучение, которое длилось около 650 часов. Более 1600 человек завершили подготовку к предоставлению услуги по приему и выдаче документов при проставлении апостиля. При обучении присутствовали уполномоченные представители органов ЗАГС.
У специалистов центров госуслуг также была возможность получить практический опыт на площадках отделов ЗАГС. Например, с разрешения женихов и невест они присутствовали на бракосочетаниях, учились у опытных сотрудников ведению процедуры регистрации брака. После каждого этапа обучения — проверка полученных знаний.
Сегодня «Мои документы» предоставляют горожанам свыше 270 государственных услуг. 98 процентов из них можно получить по экстерриториальному принципу. Недавно здесь расширили перечень тем для видеоконсультаций. Во время них специалисты расскажут о регистрации недвижимости, оформлении парковочного разрешения, приватизации жилья и многом другом.
«Мои документы» работают с 08:00 до 20:00, флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.