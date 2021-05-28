13 новых адресов в Москве попали под реновацию: список улиц и домов
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13 новых адресов в Москве попали под реновацию: список улиц и домов

3:01:305/28/2021Фото: pixabay.com
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Их общая мощность — 248,2 тысячи квадратных метров.

Сергей Собянин: В программу реновации включено 13 новых стартовых площадок

Перечень стартовых площадок по программе реновации увеличился на 13 адресов. Это те территории, где планируют построить новые жилые дома. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Новые площадки расположены в семи административных округах и 12 районах Москвы. Их общая мощность — 248,2 тысячи квадратных метров. В новые дома, которые здесь появятся, переедут девять тысяч участников программы реновации. Таким образом, можно будет расселить 50 старых домов (3550 квартир).

Семь из этих площадок располагается на месте зданий, включенных в программу реновации. Правительство Москвы продолжает формирование перечней домов, которые строят в рамках второй волны.
Всего для строительства домов по программе реновации подобрано уже 513 стартовых площадок. На них можно будет построить 8,1 миллиона квадратных метров жилья.

В программу включено 5175 домов. Это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них живут порядка одного миллиона человек.

Первые переезды в новые дома начались в феврале 2018 года. Сейчас идет (или окончено) переселение жителей 256 домов в 89 новостроек. Всего переселяются 38 тысяч москвичей, из них в новые квартиры уже переехали более 30 тысяч.

Построено уже 114 новых жилых домов общей площадью 1,3 миллиона «квадратов». Строят и проектируют в настоящее время 263 дома, общая площадь которых — 4,6 миллиона квадратных метров.

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