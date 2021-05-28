13 новых адресов в Москве попали под реновацию: список улиц и домов

Перечень стартовых площадок по программе реновации увеличился на 13 адресов. Это те территории, где планируют построить новые жилые дома. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Новые площадки расположены в семи административных округах и 12 районах Москвы. Их общая мощность — 248,2 тысячи квадратных метров. В новые дома, которые здесь появятся, переедут девять тысяч участников программы реновации. Таким образом, можно будет расселить 50 старых домов (3550 квартир).
Семь из этих площадок располагается на месте зданий, включенных в программу реновации. Правительство Москвы продолжает формирование перечней домов, которые строят в рамках второй волны.
Всего для строительства домов по программе реновации подобрано уже 513 стартовых площадок. На них можно будет построить 8,1 миллиона квадратных метров жилья.
В программу включено 5175 домов. Это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них живут порядка одного миллиона человек.
Первые переезды в новые дома начались в феврале 2018 года. Сейчас идет (или окончено) переселение жителей 256 домов в 89 новостроек. Всего переселяются 38 тысяч москвичей, из них в новые квартиры уже переехали более 30 тысяч.
Построено уже 114 новых жилых домов общей площадью 1,3 миллиона «квадратов». Строят и проектируют в настоящее время 263 дома, общая площадь которых — 4,6 миллиона квадратных метров.