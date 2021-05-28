Правительство и президент ужесточили наказание алиментщикам, которые скрываются от своих детей
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Правительство и президент ужесточили наказание алиментщикам, которые скрываются от своих детей

3:08:215/28/2021Фото: скриншот government.ru
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"Зачастую обязательства по выплате алиментов считаются выполненными, если перечислена даже незначительная сумма, несоизмеримая с назначенной судом. В результате дети или нетрудоспособные родители, которые должны были получать помощь в полном объёме, оставались без поддержки, а неплательщики уходили от ответственности", - сказал премьер-министр.

Вступительное слово Михаила Мишустина

Премьер-министр правительства Михаил Мишустин провел очередное совещание, на котором обсуждались итоги прохождения осенне-зимнего периода предприятиями ЖКХ и энергетики, проекты федеральных законов, бюджетные ассигнования.

Мишустин отметил, что более чем в 77 регионах он завершён, но в ряде субъектов Российской Федерации, отдельных районах и муниципалитетах ещё продолжается.

По его словам, минувший сезон был непростым. Осенью вновь многие наши сограждане были вынуждены оставаться дома из-за коронавируса. И бесперебойное снабжение людей светом, теплом, другими коммунальными услугами было критически важным. В целом отрасли поставленные перед ними задачи выполнили.

В то же время ситуация на объектах коммунальной инфраструктуры и в жилых домах требует более пристального внимания. Для этого была введена цифровая платформа по мониторингу и контролю устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ. В этой системе фиксируются все подобные ситуации, которые случаются по стране. Включая те, что не учитывались ранее – в электро- и газоснабжении.

Важно при этом не только считать количество происшествий, а в первую очередь выявлять причины аварий. И делать всё необходимое как для устранения последствий, так и для профилактики. Надо уже сейчас начинать готовиться к будущим холодам – и коммунальным предприятиям, и объектам энергетики.

Также в повестке обсудили ряд социальных вопросов. По поручению президента Правительство подготовило два документа, которые уточняют ответственность за уклонение или неполную уплату алиментов. Это позволит защитить права детей или нетрудоспособных родителей, которые нуждаются в поддержке.

- Зачастую обязательства по выплате алиментов считаются выполненными, если перечислена даже незначительная сумма, несоизмеримая с назначенной судом. В результате дети или нетрудоспособные родители, которые должны были получать помощь в полном объёме, оставались без поддержки, а неплательщики уходили от ответственности.

Необходимо обеспечить безусловное исполнение судебных решений. Изменения, которые вносятся в соответствующие кодексы, позволят судам выносить однозначные решения по таким случаям, повысят оперативность взыскания алиментов с должников. Дети и все, кому полагаются эти выплаты, будут получать поддержку вовремя и в полном объёме, - сказал премьер-министр.

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правительствозаседание
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