Жуткое ЧП случилось на днях в Новосибирске. Там жители улицы Сухарной Заельцовского района города нашли у себя во дворе женщину с перерезанным горлом. Сообщает, что она была вся в крови, мокрая и «вползла» во двор. На шее были ножевые ранения. На место сразу же были вызваны сотрудники правоохранительных органов.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По завершении будет принято процессуальное решение. Сейчас 36-летняя женщина госпитализирована в одну из городских медучреждений.
Мокрая женщина с перерезанным горлом заползла во двор дома Новосибирска
3:11:085/28/2021
На место были вызваны полицейские и скорая.
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