Коронавирус убил пять пациентов за сутки на 28 мая в Новосибирской области
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Коронавирус убил пять пациентов за сутки на 28 мая в Новосибирской области

3:26:205/28/2021Фото: pixabay.com
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В отделениях реанимации продолжают борьбу за жизнь 67 новосибирцев, а на ИВЛ находятся 5 пациентов.

75 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обнародовал новые данные о зараженных в новосибирской области за сутки на 28 мая. На сегодняшний день официально зарегистрировано 43 111 случаев коронавируса. За последние сутки выявили 75 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии от болезни излечились 39 076 пациентов, за последние 24 часа - 74.

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 60 лет, 69 лет, 82 года и женщина в возрасте 83 года. Всего в регионе от коронавируса скончались 1 866 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом коронавирус и с подозрением на него госпитализированы 1 410 пациентов, в том числе 16 детей.

В отделениях реанимации продолжают борьбу за жизнь 67 новосибирцев, а на ИВЛ находятся 5 пациентов.

Примечательно, что с диагнозом ОРВИ в больницы региона обратилась 2 357 новосибирцев.

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пандемиякоронавирусCOVID-19
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