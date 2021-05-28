Коронавирус убил пять пациентов за сутки на 28 мая в Новосибирской области

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обнародовал новые данные о зараженных в новосибирской области за сутки на 28 мая. На сегодняшний день официально зарегистрировано 43 111 случаев коронавируса. За последние сутки выявили 75 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии от болезни излечились 39 076 пациентов, за последние 24 часа - 74.
Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 60 лет, 69 лет, 82 года и женщина в возрасте 83 года. Всего в регионе от коронавируса скончались 1 866 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом коронавирус и с подозрением на него госпитализированы 1 410 пациентов, в том числе 16 детей.
В отделениях реанимации продолжают борьбу за жизнь 67 новосибирцев, а на ИВЛ находятся 5 пациентов.
Примечательно, что с диагнозом ОРВИ в больницы региона обратилась 2 357 новосибирцев.