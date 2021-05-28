Реконструкция здания для театра под руководством Сергея Афанасьева идет по графику
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Реконструкция здания для театра под руководством Сергея Афанасьева идет по графику

3:45:545/28/2021Фото: nso.ru
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В здании площадью почти 3 тысячи кв. м. будет оборудован зрительский зал на 209 мест, вестибюль, гардероб и буфет. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию к концу 2022 года.

Реконструкция здания для театра под руководством С. Афанасьева идет по графику

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт в ходе рабочего совещания 28 мая проинспектировал ход работ на объекте. Он отметил, что реконструкция здания для размещения театра осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов. Федеральное финансирование регион получает по национальному проекту «Культура». Стоимость реконструкции – 530 млн рублей. Работы ведутся под контролем регионального министерства строительства.

«Здание бывшего кинотеатра «Пионер» – знаковое для нашего региона, первый кинотеатр в нем был открыт еще в 1910 году, поэтому сохранить его в ходе реконструкции – наша основная задача. Строители крайне аккуратно проводят работы – восстанавливают разрушившиеся стены и перегородки, укрепляют фундамент. Приходится адаптировать проектную документацию, чтобы не изменился внешний облик здания, при этом были выполнены все современные требования безопасности. В ближайшее время нам предстоит совместно с мэрией Новосибирска решить несколько вопросов по подключению объекта к внешним сетям, чтобы сохранить темпы реконструкции», – отметил министр строительства Иван Шмидт.

В свою очередь, замминистра культуры региона Евгений Сазонов подчеркнул, что реконструкция здания для театра Афанасьева – это самое масштабное мероприятие нацпроекта «Культура» в нашем регионе: «Общая стоимость составляет более 530 миллионов рублей. Финансирование осуществляется как за счет региональных, так и федеральных средств. Благодаря такой консолидации усилий театр получит здание, которого не имел с момента основания – 33 года».

По словам директора подрядной организации ООО РСУ № 5 Михаила Голубева, реконструкция здания разбита на два этапа: первым этапом к концу 2021 года на объекте планируется выполнить свайные работы, укрепить фундамент и основания, возвести несущие и ограждающие конструкции, обустроить кровлю. Вторым этапом, до конца 2022 года, будут обустроены перегородки, гидроизоляция, входная группа, установлены двери и технологическое оборудование, смонтированы витражи и окна, проведена внутренняя отделка.

В здании площадью почти 3 тысячи кв. м. будет оборудован зрительский зал на 209 мест, вестибюль, гардероб и буфет. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию к концу 2022 года.

Источник: пресс-служба правительства Новосибирской области

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