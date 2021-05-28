21-летний музыкант из Новосибирска Слава Марлоу стал самым перспективным россиянином в возрасте до 30 лет. Этот рейтинг составил журнал Форбс уже в третий раз. Всего было 10 номинаций: «Предприниматели», «Музыка», «Наука и инвестиции», «Спорт и киберспорт» и другое. Сделали этот рейтинг, основываясь на мнении предпринимателей, управленцев, инвесторов, консультантов, имеющих вес в той или иной сфере. Также учитывались и результаты голосования на сайте журнала. Кроме российских участников там есть два человека из Белоруссии и один из Казахстана.Вместе с Марлоу в список вошли Клава Кока, группа Cream Soda, рэпер Хаски, исполнитель Lovanda, дуэт IC3PEAK, певец Niletto, дуэт HammAli & Navai, певица Дора и диджей Imanbek.
Слава Марлоу из Новосибирска победил в рейтинге Forbes
5:41:135/28/2021
Вместе с Марлоу в список вошли Клава Кока, группа Cream Soda, рэпер Хаски, исполнитель Lovanda, дуэт IC3PEAK, певец Niletto, дуэт HammAli & Navai, певица Дора и диджей Imanbek
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