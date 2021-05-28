Умерли от коронавируса 404 человека за сутки на 28 мая в России. Число заразившихся снова превысило 9 тыс.
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Умерли от коронавируса 404 человека за сутки на 28 мая в России. Число заразившихся снова превысило 9 тыс.

7:55:105/28/2021Фото: РИА Новости
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Число выздоровевших пациентов увеличилось за сутки на 9 385 человек и составило 4 661 234.

В России за сутки умерли 404 человека с подтвержденным диагнозом - коронавирус
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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За последние 24 часа стало известно о 9 252 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь число заражений в России составляет 5 044 459 человек. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, прирост составил 0,18%.

Лидером по числу подтвержденных диагнозов остается Москва — там выявлено 3 274 новых пациента, в Петербурге — 840 новых случаев, в Подмосковье — 746. Далее идут Ростовская область (182), Воронежская область (150) и Нижегородская область (146).

Число выздоровевших пациентов увеличилось за сутки на 9 385 человек и составило 4 661 234. По данным оперативного штаба число летальных исходов в стране составило 404 за сутки и 120 406 — за весь период пандемии. В Москве умерли 56 пациентов, в Санкт-Петербурге — 33, в Нижегородской и Самарской областях — по 15 человек.

Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск" в Новосибирской области продолжается вакцинация населения от коронавируса.

В регионе открыто 4 мобильных пункта вакцинации в торговых центрах. В поликлиниках работают кабинеты, где желающих по предварительной записи примут и сделают прививку от СOVID-19. Также свои услуги предлагают мобильные бригады, проводящие вакцинацию маломобильных граждан региона.

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