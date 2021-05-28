Умерли от коронавируса 404 человека за сутки на 28 мая в России. Число заразившихся снова превысило 9 тыс.

За последние 24 часа стало известно о 9 252 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь число заражений в России составляет 5 044 459 человек. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, прирост составил 0,18%.
Лидером по числу подтвержденных диагнозов остается Москва — там выявлено 3 274 новых пациента, в Петербурге — 840 новых случаев, в Подмосковье — 746. Далее идут Ростовская область (182), Воронежская область (150) и Нижегородская область (146).
Число выздоровевших пациентов увеличилось за сутки на 9 385 человек и составило 4 661 234. По данным оперативного штаба число летальных исходов в стране составило 404 за сутки и 120 406 — за весь период пандемии. В Москве умерли 56 пациентов, в Санкт-Петербурге — 33, в Нижегородской и Самарской областях — по 15 человек.
Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск" в Новосибирской области продолжается вакцинация населения от коронавируса.
В регионе открыто 4 мобильных пункта вакцинации в торговых центрах. В поликлиниках работают кабинеты, где желающих по предварительной записи примут и сделают прививку от СOVID-19. Также свои услуги предлагают мобильные бригады, проводящие вакцинацию маломобильных граждан региона.