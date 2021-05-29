С Днём военного автомобилиста! Мощные открытки и славные поздравления на 29 мая

Военный автомобилист,
Сегодня праздник твой!
Пусть путь по жизни будет чист,
В душе царит покой!
Пускай друзья не подведут,
А солнца свет бодрит.
Пускай тебя успехи ждут,
Бог счастьем наградит!
Ты не «авто чайник», не автолюбитель,
Ты машин военных, профессионал водитель!
Тебя я поздравляю с праздником твоим,
Счастливою судьбою, будь всегда, храним,
И пусть тебя аварии обходят стороной,
Здоровья тебе, счастья, любимый мой, родной!
Утром майским спозаранку
Скажем теплые слова
Всем, сидящим за баранкой
В наших доблестных войсках.
Пожелаем вам, героям,
В радость чтоб была езда!
Не нажить чтоб геморроя
От сидячего труда!
Заводиться чтобы сразу,
А любви вам — с огоньком!
И сказать сегодня фразу:
«Наливай! Не за рулем!».
Военным автомобилистам
Немало пережить пришлось:
Им по дорогам каменистым
Так часто ездить довелось...
Они заслуживают много
И добрых слов, и громких строк,
И, кажется, сама дорога
Им шлёт военный поздравок,
Желая отдохнуть, достойно
За труд награду получить!
И вообще всегда спокойно
Под мирным небом славно жить!
Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru